АМКУ разрешил победителю аукциона купить отель "Днепр"

Покупатели отеля "Днепр" преодолели еще один бюрократический барьер

Днем в четверг, 10 сентября, в Антимонопольном комитете Украины убрали фактически последнюю преграду для завершения покупки ООО "Смартленд" отеля в самом центре Киева. Теперь инвесторы могут приступить к итоговому оформлению документов и начать превращение "Днепра" в киберспортивный хаб.

Как сообщили сегодня в АМКУ, в результате проведенных ведомством проверок никаких угроз для конкуренции на рынке обнаружено не было.

- Антимонопольный комитет завершил рассмотрение заявления о предоставлении разрешения ООО "Смартленд" на приобретение акций гостиницы "Днепр". Оснований для запрета покупки по результатам проверки, проведенной с участием Государственной службы финансового мониторинга Украины и СБУ, нет. АМКУ не обнаружил угроз воздействия заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины, - отметили в комитете.

Напомним, отель "Днепр", находящийся в самом сердце столицы, ушел с молотка 15 июля за 1,1 миллиарда гривен. Победителем аукциона оказалось ООО "Смартленд", юридический адрес которого находится в Броварах.

Именно это, а также отсутсвие в истории фирмы хотя бы каких-то упоминаний о причастности компании к гостиничному бизнесу и породило множество слухов среди СМИ.

Чуть позже стало известно, что аукцион выиграла компания основателя мультигейминговой киберспортивной организации Na`Vi Александра Кохановского. Последний вместе с инвесторами хочет переделать "Днепр" в сверхсовременное здание-отель, где могут проводиться международные киберспортивные соревнования.