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Приватизацию отеля "Днепр" пытаются сорвать через скандальный суд

13:20
Торги по приватизации отеля "Днепр" хотят признать недействительными - фото 1
Торги по приватизации отеля "Днепр" хотят признать недействительными

Купленный занимающейся киберспортом компанией отель "Днепр" может стать европейским хабом и местом развития чрезвычайно перспективного направления в мире технологий. Правда, нашлись люди, которые всячески пытаются сорвать завершение сделки и получить предприятие за копейки.

Как написал на своей странице в Facebook один из новых владельцев отеля и основатель команды Na`Vi Александр Кохановский, в Окружной администритивный суд Киева подали четыре абсолютно одинаковых иска об отмене результатов аукциона.

Новые владельцы переделают отель "Днепр" в киберспортивный хаб

"Всегда будут те, кто хочет купить отель за миллиард, сделать что-то большое, современное и вывести Украину в мировой топ, ну и будут те, кто хочет купить отель за гривну, используя для этого старые методы. Информационную атаку после аукциона мы пережили, все проверки и инстанции прошли. И вот теперь в окружной административный суд было одновременно подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа вообще не должна была состояться", - подчеркнул Кохановский.

От чьего имени в ОАСК были поданы документы с требованием фактически отменить результаты торгов, неизвестно. Впрочем, позиция срывающих сделку вполне понятна: с помощью коррумпированных служителей Фемиды они попросту хотят заграбастать здание в центре столицы.

Напомним, отель "Днепр", находящийся в самом сердце столицы, ушел с молотка 15 июля за 1,1 миллиарда гривен. Победителем аукциона оказалось ООО "Смартленд", юридический адрес которого находится в Броварах.

Именно это, а также отсутсвие в истории фирмы хотя бы каких-то упоминаний о причастности компании к гостиничному бизнесу и породило множество слухов среди СМИ.

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