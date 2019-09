Американский сотрудник пожаловался на Трампа из-за Украины

Трампа заподозрили в попытке получить украинское лобби

Работник одной из спецслужб США услышал, как Трамп дал касающееся нашей страны обещание, одному из иностранных лидеров в телефонном разговоре. Суть общения президента насторожило разведчика, и он доложил о нем своему руководству.

Как утверждают американские СМИ, генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон получил доклад неизвестного разведчика о ситуации.

Как утверждают источники The Washington Post и The New York Times, работающий в Белом доме сотрудник разведки особое значение уделил в жалобе Украине. При этом журналисты не говорят, с кем Трамп вел беседу, и как именно его обещание связано с нашей страной.

В четверг, 19 сентября, Аткинсон давал показания членам комитета палаты представителей по разведке за закрытыми дверями, отчитывался о том, как именно проводил расследование "неотложной проблемы", о которой сообщил в докладе разведчик. При этом содержание жалобы глава разведслужбы политикам не изложил.

Примечательно, что внедренный в Белый дом спецслужбист подал жалобу через две с половиной недели после беседы Трампа с Зеленским, поэтому многие политики подозревают, что американский лидер наговорил лишнего действующему президенту Украины.

Такое допущение высказывает и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Конгрессмены США предполагают, что Трамп и его окружение хотят склонить власти нашей страны помочь ему переизбраться на второй срок в следующем году.

Напомним, 25 июля Зеленский впервые пообщался с Трампом по телефону. Гаранты договорились предметно обсудить все нюансы во время визита нашего президента в США. Дату встречи глав государств весьма долго не могли выбрать, но теперь это можно считать решенным вопросом.

Напомним, не так давно Трамп разблокировал получение Украиной средств для военной помощи.

Как известно, Вашингтон вот уже четыре года выделяет нашей стране четверть миллиарда долларов на развитие армии. И это, разумеется, далеко не вся помощь Украине. Помимо денег, Штаты занимаются подготовкой украинских инструкторов, снайперов и операторов ПТРК Javelin.

Параллельно с этим власти США выделяют министерству обороны Украины вооружение, в том числе и летальное.