Вашингтон объявил дату встречи Зеленского с Трампом

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

Первые официальные переговоры президентов США и Украины состоятся в ходе Генассамблеи ООН, которая начнется на следующей неделе в Нью-Йорке.

Об этом заявили в Белом доме по итогам телефонной беседы Зеленского с вице-президентом Штатов Майком Пенсом.

Как оказалось, американский чиновник во время разговора подтвердил украинскому лидеру встречу с Трампом.

- Пенс и Зеленский также обсудили своей встрече в Варшаве, в ходе которой американский вице-президент заверил Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США, - отметили в администрации Белого дома.

Напомним, 25 июля Зеленский впервые пообщался с Трампом по телефону. Гаранты договорились предметно обсудить все нюансы во время визита нашего президента в США. Дату встречи глав государств весьма долго не могли выбрать, но теперь это можно считать решенным вопросом.

Напомним, не так давно Трамп разблокировал получение Украиной средств для военной помощи.

Как известно, Вашингтон вот уже четыре года выделяет нашей стране четверть миллиарда долларов на развитие армии. И это, разумеется, далеко не вся помощь Украине. Помимо денег, Штаты занимаются подготовкой украинских инструкторов, снайперов и операторов ПТРК Javelin.

Параллельно с этим власти США выделяют министерству обороны Украины вооружение, в том числе и летальное.