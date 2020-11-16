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Американская компания изобрела супервакцину от коронавируса

18:48
Победа на коронавирусом близка - фото 1
Победа на коронавирусом близка / Moderna

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса почти на 95%.

Компания стала вторым производителем лекарств в США после Pfizer, который сообщил о результатах испытаний, "превосходящих все ожидания".

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В ходе исследования изучили 95 подтвержденных случаев коронавируса среди 30 тысяч участников испытания.

Коронавирус наблюдался в группе из 90 человек, которым ввели плацебо, остальные 5 случаев — в группе, которая получила экспериментальную вакцину.

В результате оценочная эффективность вакцины составила 94,5%.

Представители компании Moderna заявили, что их вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней, сохраняя все свои свойства. Напомним, что вакцина от Pfizer нуждается в особых условиях хранения - "минус 80 градусов по шкале Цельсия", что делает ее фактически непригодной для большей части планеты.

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Бабель
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