Американская компания изобрела супервакцину от коронавируса

Победа на коронавирусом близка / Moderna

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса почти на 95%.

Компания стала вторым производителем лекарств в США после Pfizer, который сообщил о результатах испытаний, "превосходящих все ожидания".

В ходе исследования изучили 95 подтвержденных случаев коронавируса среди 30 тысяч участников испытания.

Коронавирус наблюдался в группе из 90 человек, которым ввели плацебо, остальные 5 случаев — в группе, которая получила экспериментальную вакцину.

В результате оценочная эффективность вакцины составила 94,5%.

Представители компании Moderna заявили, что их вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней, сохраняя все свои свойства. Напомним, что вакцина от Pfizer нуждается в особых условиях хранения - "минус 80 градусов по шкале Цельсия", что делает ее фактически непригодной для большей части планеты.