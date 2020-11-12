Президент Зеленский госпитализирован, но продолжает работу на благо страны

На связи "Феофания" / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его правая рука Андрей Ермак, которые недавно заразились коронавирусом, проходят лечение не дома, а были госпитализированы. Оба находятся в больнице "Феофания".

Об этом рассказал отвечающий за связь со СМИ советник Ермака Михаил Подоляк.

В Феофании для гаранта Конституции оборудован специальный кабинет, в котором президент проводит совещания по видеосвязи.

"Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", - пояснил Подоляк.

У Ермака тоже есть отдельная изолированная палата, но почему-то не спецкабинет.

Из "Феофании" президент и глава его Офиса продолжают свою работу.

"У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - дал аналитику советник.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что его жена уже переболела коронавирусом. С Ермаком он общается по телефону.

Что касается коронавируса в Офиса президента, то им уже переболели заместители Ермака Юлия Ковалива, Роман Машовец и советник президента Сергей Шефир.

Напомним, что в ближайшую субботу - в 00:00 14 ноября в Украине стартует "карантин выходного дня".