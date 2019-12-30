Американцы предупредили подрядчиков "Северного потока-2" о неминуемости санкций

Русским и европейцам не удастся схитрить и обойти санкции

Некоторые компании, которые работали над прокладкой труб для российского политическо-энергетического проекта, надеялись ускориться и успеть реализовать "Северный поток-2" до момента вступления санкций в силу. Но не прокатит.

Высокопоставленные чиновники, как сообщают американские СМИ, предусмотрели наказание за попытки любых компаний спешить закончить строительство газопровода в обход Украины.

Блокировка доступа к финансовой системе США уже заставила швейцарскую компанию Allseas отказаться от работы на русских. С учетом того, что подрядчикам осталось проложить всего 160 километров труб, а санкции дали фирмам 30 дней на сворачивание работ, заказчики "Северного потока-2" понадеялись договориться с компаниями об ускорении работы.

- Добросовестность не означает ускорения прокладки трубы. Санкции будут введены, если они не продемонстрируют добросовестные усилия по завершению работ, - отметил собеседник одного из международных агентств. - Понятие "добросовестности" администрацией Трампа не определено, но период свертывания предназначен для того, чтобы дать время компаниям выровнять финансовые механизмы и безопасно отогнать оборудование.

В то же время русские пытаются заверить весь мир в том, что трубопровод все же достроят. Министр энергетики Александр Новак заявил, что запуск газопровода ожидается до конца 2020 года.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.