Американцы отказались от купленных у России аппаратов ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ опасны для людей

"Гуманитарная помощь" от русских, которую, как оказалось, американское правительство покупало у Москвы, оказалась традиционно вредоносной и опасной. Все российские аппараты искусственного дыхания будут изъяты из больниц в США и отправлены на утилизацию.

Об этом сообщили во вторник, 13 мая, в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США, отреагировав на смертельные пожары в российских больницах.

Как утверждают американцы, точно такие же приведшие к возгораниям с погибшими в нескольких медицинских учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге аппараты искусственной вентиляции легких, Россия отправляла в Штаты в виде "гуманитарной помощи".

- РФ прислала нам именно те модели аппаратов ИВЛ, которые, возможно, унесли жизни шести человек. Мы не использовали российские устройства в наших больницах. Более того, сейчас они будут отозваны, - подчеркнули в агентстве.

Напомним, российские террористы ради попытки добиться каких-то преференций на торгах по снятию санкций разослали в пострадавшие от коронавируса страны "гуманитарную помощь". Италия бесплатно получила ненужные машины для дезинфекции дорог, а также целый самолет, забитый офицерами ГРУ.

В США же Москва отправила аппараты ИВЛ, а также средства защиты врачей. Правда, не бесплатно. Хотя Кремль и рассказывал о "дружеской помощи" американскому народу, а Дональд Трамп называл действия РФ "очень милыми", в госдепе утверждают, что доставки были обычным купленным товаром.

Напомним, по состоянию на 12 мая в США из-за пандемии коронавируса умерло уже более 82 тысячи человек. Согласно новым прогнозам исследователей Института Вашингтона, в начале августа это число может составлять 137 тысяч.