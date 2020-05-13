Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Юрий Грымчак

Американцы отказались от купленных у России аппаратов ИВЛ

09:20
Российские аппараты ИВЛ опасны для людей - фото 1
Российские аппараты ИВЛ опасны для людей

"Гуманитарная помощь" от русских, которую, как оказалось, американское правительство покупало у Москвы, оказалась традиционно вредоносной и опасной. Все российские аппараты искусственного дыхания будут изъяты из больниц в США и отправлены на утилизацию.

Об этом сообщили во вторник, 13 мая, в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США, отреагировав на смертельные пожары в российских больницах.

В Кривом Роге врач выписал 15 пациентов с коронавирусом

Как утверждают американцы, точно такие же приведшие к возгораниям с погибшими в нескольких медицинских учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге аппараты искусственной вентиляции легких, Россия отправляла в Штаты в виде "гуманитарной помощи".

- РФ прислала нам именно те модели аппаратов ИВЛ, которые, возможно, унесли жизни шести человек. Мы не использовали российские устройства в наших больницах. Более того, сейчас они будут отозваны, - подчеркнули в агентстве.

Напомним, российские террористы ради попытки добиться каких-то преференций на торгах по снятию санкций разослали в пострадавшие от коронавируса страны "гуманитарную помощь". Италия бесплатно получила ненужные машины для дезинфекции дорог, а также целый самолет, забитый офицерами ГРУ.

В США же Москва отправила аппараты ИВЛ, а также средства защиты врачей. Правда, не бесплатно. Хотя Кремль и рассказывал о "дружеской помощи" американскому народу, а Дональд Трамп называл действия РФ "очень милыми", в госдепе утверждают, что доставки были обычным купленным товаром.

Напомним, по состоянию на 12 мая в США из-за пандемии коронавируса умерло уже более 82 тысячи человек. Согласно новым прогнозам исследователей Института Вашингтона, в начале августа это число может составлять 137 тысяч.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Россия гуманитарная помощь пожар погибшие Пандемия коронавируса Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Распиаренные ОПУ тесты нельзя использовать - фото 1
Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными
10:00
Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала" - фото 1
Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала"
Вчера, 22:30
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19 - фото 1
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19
Вчера, 18:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35