Алла Костромичева призналась, что подрабатывала уборщицей

Алла Костромичева - через тернии к звездам

Ведущая шоу Топ-модель по-украински и модель с мировым именем Алла Костромичева призналась, что далеко не всегда купалась в лучах славы и успеха. Перед этим ей пришлось здорово попахать на не самых престижных работах.

Алла Костромичева 10 лет назад была начинающей манекенщицей. Ездила работать по своим первым контрактам, жила в квартирах по несколько девочек в комнате и экономила. Заселяя участниц нового сезона «Топ-модели по-украински» в общагу, где они проведут первые четыре недели, звезда «Нового канала» вспомнила, как все было у нее, намекнув, что жаловаться на условия не стоит.

«Я красила стены в своих первых модельных квартирах, настолько жутко они выглядели, – смеется Алла Костромичева. – Шла в магазин, покупала краску, валики и красила. Хотелось после работы возвращаться хоть в какой-то уют».

А во время контракта в Милане Алла нашла себе самую простую подработку - будущая звезда подиума была уборщицей и мыла полы.

«Тогда я только-только начинала работать, – вспоминает ведущая. – У меня были совсем скромные pocket money (карманные деньги, которые выделяет девушкам агентство), денег постоянно не хватало. Тогда я жила в квартире фотографа: он поселился в одной комнате, а две другие сдавал моделям. И к нам в «апарты» раз в неделю приходила убирать женщина. Убирала она просто ужасно: пол мыла только вокруг кроватей, а под ними – ни-ни. В итоге я пришла к хозяину квартиры и сказала, мол, пусть лучше он уволит нерадивую хозяйку и наймет меня. Тот согласился. И я два месяца убирала в этой квартире и зарабатывала деньги. Вообще не стыжусь этой истории. Даже, наоборот, думаю, что это классно, и может послужить хорошим примером нашим участницам».

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Ничего такого для выросших в 90-е украинцев в этом нет, а вот современные кандидаты в звезды подиума оказались "слабачками" - выйти из зоны комфорта им оказалось сложно.

Алла Костромичева начинала с низов / Новый канал

Участницы нового сезона «Топ-модели по-украински» ожидаемо оказались не такими закаленными, как Алла Костромичева. Половина из них начали фукать, когда узнали, что жить придется не в особняке, а в общаге. А вторая половина никак не может привыкнуть к режиму – вставать в семь утра и заниматься спортом. В общем, красный флаг по участницам выброшег.

Выпуски «Топ-модели по-украински» по пятницам в 19:00 на Новом канале. Онлайн на youtube выходит с опозданием на несколько суток, однако его все равно покажет Без Табу.