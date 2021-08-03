Алла Черкасова принесла Україні сьому медаль Олімпіади 2020

Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду / НОК України

Українська борчиня Алла Черкасова на Олімпійських іграх в Токіо 3 серпня здобула бронзову медаль.

Черкасова в бронзовому поєдинку у ваговій категорії до 68 кг достроково розібралася з олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 Сарою Досьо з Японії.

Українка в кінцівці першого періоду в контратаці поклала Досе на лопатки і через кілька секунд офіційно стала бронзовою медалісткою Олімпійських ігор.

Раніше Черкасова заявила, що Олімпіада в Токіо стане для неї останньою в кар'єрі.

Медаль Алли Черкасової стала для України 7-ю в Токіо (0-1-6).