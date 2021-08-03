Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Алла Черкасова принесла Україні сьому медаль Олімпіади 2020

16:23
Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду - фото 1
Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду / НОК України

Українська борчиня Алла Черкасова на Олімпійських іграх в Токіо 3 серпня здобула бронзову медаль.

Черкасова в бронзовому поєдинку у ваговій категорії до 68 кг достроково розібралася з олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 Сарою Досьо з Японії.

Українка в кінцівці першого періоду в контратаці поклала Досе на лопатки і через кілька секунд офіційно стала бронзовою медалісткою Олімпійських ігор.

Алла Черкасова принесла Україні сьому медаль Олімпіади 2020 - фото 208725

Раніше Черкасова заявила, що Олімпіада в Токіо стане для неї останньою в кар'єрі.

Медаль Алли Черкасової стала для України 7-ю в Токіо (0-1-6).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олімпіада 2020 Новини Спорт
ЮА-Футбол
Другое на тему
Чаус в гостях у НАБУ - фото 1
Детективи НАБУ нарешті схопили Чауса - його вже хтось одягнув
22:06
Парвіз Насібов - фото 1
Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал
14:45
Заграниця нам допоможе (с) - фото 1
МВФ дасть Україні 2,7 мільярдів доларів на підтримку штанців
10:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56