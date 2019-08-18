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Александр Гвоздик ради чемпионского пояса поколотит русского

15:00
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Усик получил шанс завоевать два чемпионских пояса

Представители украинского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика договорились о проведении объединительного боя с русским спортсменом Артуром Бетербиевым.

Отбирать пояс чемпиона мира по версии IBF подопечный промоутерской компании Top Rank Boxing будет 18 октября в Филадельфии.

Чемпионат под Гвоздика: Top Rank готовит феерические объединительные бои

Об этом написали на официальной странице холдинга Боба Арума в Twitter:

"Мы прерываем сегодняшние бои, чтобы сделать важное объявление. Объедиение в полутяжелом весе произойдет. Бетербиев встретится с Александром Гвоздиком в пятницу, 18 октября в Liacouras Center в Филадельфии".

Бой между украинцем и русским должен выдаться весьма эпичным. Ни один из соперников еще не знал поражений на профессиональном ринге.

32-летний Гвоздик укатал 17 боксеров-полутяжеловесов, а почти всех его соперников слабыми не назовешь - он выходил на ринг со многими "крепышами", которые были претендентами на пояса. Среди самых ярких побед Гводзика - глубочайший нокаут Адониса Стивенсона.

В конце марта этого года Гводзик укатал "спойлера" из Франции Дуду Нгумбу.

Напомним, Top Rank готовится к проведению боксерского чемпионата по принципу WBSS.

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