Александр Гвоздик ради чемпионского пояса поколотит русского
Представители украинского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика договорились о проведении объединительного боя с русским спортсменом Артуром Бетербиевым.
Отбирать пояс чемпиона мира по версии IBF подопечный промоутерской компании Top Rank Boxing будет 18 октября в Филадельфии.
Об этом написали на официальной странице холдинга Боба Арума в Twitter:
"Мы прерываем сегодняшние бои, чтобы сделать важное объявление. Объедиение в полутяжелом весе произойдет. Бетербиев встретится с Александром Гвоздиком в пятницу, 18 октября в Liacouras Center в Филадельфии".
Бой между украинцем и русским должен выдаться весьма эпичным. Ни один из соперников еще не знал поражений на профессиональном ринге.
32-летний Гвоздик укатал 17 боксеров-полутяжеловесов, а почти всех его соперников слабыми не назовешь - он выходил на ринг со многими "крепышами", которые были претендентами на пояса. Среди самых ярких побед Гводзика - глубочайший нокаут Адониса Стивенсона.
В конце марта этого года Гводзик укатал "спойлера" из Франции Дуду Нгумбу.
Напомним, Top Rank готовится к проведению боксерского чемпионата по принципу WBSS.