Чемпионат под Гвоздика: Top Rank готовит феерические объединительные бои

Гвоздик сможет за два боя стать абсолютным чемпионом

Воодушевившись успешным проведением боксерской "лиги чемпионов" WBSS в 2018-м году, крупнейшая промоутерская компания Top Rank решила создать аналогичный проект.

С учетом относительного провала второго сезона чемпионата, а также проблем организаторов с финансами, компания Боба Арума может скосить много денег за счет огромного количества просмотров и ажиотажа вокруг соревнований.

Супертурнир, финалом которого станет объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, планируют провести в этом году. Или же в следующем, если с организацией поединков возникнут какие-либо проблемы.

Драться обладателю пояса по версии WBC Гвоздику предстоит с владельцами чемпионских титулов по другим версиям. Все потенциальные соперники - россияне: Дмитрий Бивол (WBA ), Артур Бетербиев (IBF) и Сергей Ковалев (WBO).

Схема поединков, судя по всему, будет аналогичной проведению WBSS - жеребьевка с боями навылет.

Примечательно, что проведение подобных турниров - единственная возможность для промоутеров одномоментно скосить огромные суммы, а их подопечным - объединить пояса. Все потому, что многие компании, представляющие интересы спортсменов-чемпионов, не могут договориться между собой о том, где транслировать поединки, как делить прибыль и т.д. Кроме того, промоутерам не улыбается выводить своих бойцов на заведомо проигранные бои. Так, к примеру, Василий Ломаченко, не могу найти себе соперников в легчайшем и полулегком весах.