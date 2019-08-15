Алан Бадоев поставит "парад" для Зеленского (ФОТО)

Алан Бадоев строит военных

В Зе-команде решили экстренно провести гибридный Марш достоинства с участием военнослужащих, учителей и уважаемых президентом людей 24 августа. А для организации действа привлекли работающего с не вылезающими из России продюсера и клипмейкера Алана Бадоева.

Фигура Бадоева-поставнощика "парада" полноценно вписывается в концепцию "Слуги народа" и "95 квартала", где якобы стоят на позиции государственности, но при этом топят за "Сватов" с Федором Добронравовым и другими оккупантами.

В четверг, 15 августа, на авиационном заводе "Антонов" начались репетиции запланированного Зеленским мероприятия.

Для этого на территорию предприятия свезли бойцов ВСУ, военный оркестр, представителей ветеранского движения, а также работников "95 квартала".

Выглядит сие несколько дико.

Режиссеров мероприятия, как утверждают их пиарщики, будет двое - помогающий артистам косить баблишко в РФ Алан Бадоев и лидер Freedom Jazz Елена Коляденко.

В День Независимости вместе с "официальными коробками" военных по Крещатику могут шагать те, кого Зеленский называет гордостью страны - защитники Украины, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты и дети.

Небольшое напоминание

Напомним, Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. И тут же оправдался "излишней растратой средств". Правда, стоимость проведения акции он почему-то оценил в 300 миллионов, что не соответствует реальности. При этом именно такую сумму президент планирует потратить при переезде Офиса президента, поскольку гарант "не может там находиться из-за атмосферы".