У Зеленского постфактум пригласили ветеранов поговорить о проведении Машра защитников

У Зеленского согласились развести парад Зе и Марш защитников Украины

Уже после публикации официального плана мероприятий на 24 августа представителей оргкомитета альтернативного парада позвали пообщаться в переименованную Администрацию президента Украины.

Об этом во вторник, 13 августа, написали на странице в Facebook организаторы Марша защитников Украины.

По их словам, после пресс-конференции активистов сегодня прошла встреча работников ОПУ с активистами.

"Во время встречи Офис президента и организаторы Марша защитников договорились о том, что марш начнется в парке Шевченко, перед красным корпусом Киевского университета и будет будет существенно расходиться во времени с государственными мероприятиями", - отметили организаторы.

Активисты еще раз подчеркнули, что их марш будет именно общественным мероприятием, которое никак не связано с действующей властью или любой другой политсилой.

- Во исполнение миссии разведения государственных мероприятий и Марша Защитников Украины время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00 - нас ждет довольно долгий процесс приветствий, построение, построения колонн и прочее. Это делается не только для того, чтобы предотвратить манипуляциям, но и с чисто по техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения Марша, - отметили в сообществе.