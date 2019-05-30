Активисты жестко наказали депутата - яркие ФОТО

Активисты жестко наказали депутата

Столичные активисты снова взяли "правосудие" в свои руки и наказали того, кто по их мнению этого заслуживает. На этот раз пострадал депутат Киевсовета Сергей Крымчак. Его машину засыпали землей.

Об этом сообщил член ГО "С14" Сергей Мазур.

"Так сейчас выглядят два авто Крымчака, экс-секретаря земельной комиссии КГГА, одного из лидеров молодой команды Лени Космоса. Немного еще спустили колеса. С любовью от благодарных киевлян, которые все помнят", - написал националист.

Интересно, что способ наказания выбран не случайно. Столичного чиновника обвиняют в махинациях на земельном рынке Киева. Хотел земли - получил.

Отметим, что ранее от активистов пострадал другой деятель, более именитый и более радикальным способом. Речь идет о Мустафе Найеме. Дело было в Одессе. Тот заявился к Летнему театру, чтобы помочь местным активистам отстоять помещение, которое хотят снести и построить на его месте торговый центр. И тут политика облили фекалиями.