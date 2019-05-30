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Активисты жестко наказали депутата - яркие ФОТО

18:00
Активисты жестко наказали депутата - фото 1
Активисты жестко наказали депутата

Столичные активисты снова взяли "правосудие" в свои руки и наказали того, кто по их мнению этого заслуживает. На этот раз пострадал депутат Киевсовета Сергей Крымчак. Его машину засыпали землей.

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Об этом сообщил член ГО "С14" Сергей Мазур.

Активисты жестко наказали депутата - яркие ФОТО - фото 181903

"Так сейчас выглядят два авто Крымчака, экс-секретаря земельной комиссии КГГА, одного из лидеров молодой команды Лени Космоса. Немного еще спустили колеса. С любовью от благодарных киевлян, которые все помнят", - написал националист.

Интересно, что способ наказания выбран не случайно. Столичного чиновника обвиняют в махинациях на земельном рынке Киева. Хотел земли - получил.

Активисты жестко наказали депутата - яркие ФОТО - фото 181902

Отметим, что ранее от активистов пострадал другой деятель, более именитый и более радикальным способом. Речь идет о Мустафе Найеме. Дело было в Одессе. Тот заявился к Летнему театру, чтобы помочь местным активистам отстоять помещение, которое хотят снести и построить на его месте торговый центр. И тут политика облили фекалиями.

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