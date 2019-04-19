Вечно переобувающегося Найема облили дерьмом в Одессе (ФОТО+ВИДЕО)

17:00 19 апреля,

Найему досталось от "своих"

В пятницу, 19 апреля, постоянно борющийся с коррупцией и любыми вызовами нардеп Мустафа Найем заявился к Летнему театру, чтобы помочь местным активистам отстоять помещение, которое хотят снести и построить на его месте торговый центр.

Впрочем, появлению нардепа, который хоть и шел к месту строительства с на первый взгляд адекватными лозунгами, не оценила ни одна из сторон.

Выступающие против сноса Летнего театра в нецензурной форме намекнули Найему, что он переобувался и поддерживал то одну политсилу, то другую такое количество раз, что доверия к нардепу уже нет.

Послали парламентария и титушки, которые охраняли намеченное Трухановым место.

Впрочем, закончилось все тем, что по голове у вот уже четыре года мечтающего выйти из БПП размазали пакет с фекалиями, а сам Найем под свист и улюлюканье абсолютно всех присутствующих ретировался с места происшествия.

И, разумееется, написал заявление на правонарушителей.

Смотрите видео, как Найема облили фекалиями онлайн (Осторожно, ненормативная лексика 18+):

В полиции утверждают, что задержали двоих злоумышленников, действия которых квалифицировали как хулиганство.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по статье 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте. Проверка продолжается", - отметили стражи порядка.

Напомним, неделю назад на территорию памятника местного значения ворвались строители под прикрытием "титушни". И хотя по документам там проводят благоустройство участка, на самом же деле бизнес-партнер Труханова Владимир Галантерник пытается построить 8-этажный ТРЦ.

Сам же Найем вопросом застройки Летнего театра занимается давно, но явно не ради выгоды общественности.