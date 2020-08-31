Ахметов возрадовался оправданию схемы "Роттердам+"

Ахметов обрадовался оправданию схемы Роттерадам+

Пресс-служба компании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, одобрила закрытие уголовное производства по делу энергетической схемы Роттердам+.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Решение Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство по постановлению НКРЕКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию», известное как дело "Роттердам +", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и беспочвенность ранее выдвинутых подозрений", - говорится в сообщении.

Кроме того в ДТЭК понадеялись на "прекращение безосновательных обвинений, которые наносят ущерб репутации компании и ее сотрудников"..

Для справки

"Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается.

После прихода к власти Владимира Зеленского, несколько правоохранительных органов открыли уголовные производства по делу Роттердам+.

28 августа прокуроры САП прекратили расследование по скандальной схеме.