Импотенты из САП закрыли дело о хищениях по формуле «Роттердам плюс»
Расследование об одной из самых громких коррупционных схем времен правления президента Порошенко бездарно слито. Сегодня, 28 августа, САП закрыло дело о расследовании так называемой формулы «Роттердам плюс».
Причина, по которой прокурор САП вынес постановление о закрытии дела, якобы из-за отсутствие документально подтвержденных убытков от этой коррупционной схемы.
При этом ранее экспертное учреждение СБУ установило 18 870 000 000 грн убытков от формулы «Роттердам плюс» за период 2016-2017 годов. Комплексная экспертиза также подтвердила такой размер, но сделала это весьма изворотливо - не назвала это напрямую "убытками".
Все эти игры со словами и позволили прокурорам САП слить громкое дело.
Напомним, что вокруг формулы «Роттердам плюс» долгое время бушевали нешуточные страсти - она была запущена в дело людьми Петра Порошенко из НКРЭКП по сговору с олигархом Ахметовым и другими, чтобы вымывать деньги из бюджета страны и обогащаться.
Что такое Роттердам+ и почему это касается каждого:
«Роттердам плюс» стала символом коррупции уже новой украинской власти и уничтожили рейтинг президента Порошенко. Разобраться с коррупционерами обещал Владимир Зеленский, однако даже замена генерального прокурора не человека без вредных привычек и с юрилическим образованием ни к чему не привела.
Таким образом, Ахметов, Порошенко, Кононенко, Вовк и прочие "фигуранты" могут спать спокойно и не переживать, чего не скажешь о простых украинцах, которые в очередной раз узнали, что олигархи и чиновники их грабят безнаказанно, а правоохранители, которые этого обязаны не допускать, в лучшем случае - ИМПОТЕНТНЫ, в худшем - работают в одной упряжке с теми, от кого должны были защищать.