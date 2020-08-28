Импотенты из САП закрыли дело о хищениях по формуле «Роттердам плюс»

Пан Вовк смеется над украинским правосудием

Расследование об одной из самых громких коррупционных схем времен правления президента Порошенко бездарно слито. Сегодня, 28 августа, САП закрыло дело о расследовании так называемой формулы «Роттердам плюс».

Причина, по которой прокурор САП вынес постановление о закрытии дела, якобы из-за отсутствие документально подтвержденных убытков от этой коррупционной схемы.

При этом ранее экспертное учреждение СБУ установило 18 870 000 000 грн убытков от формулы «Роттердам плюс» за период 2016-2017 годов. Комплексная экспертиза также подтвердила такой размер, но сделала это весьма изворотливо - не назвала это напрямую "убытками".

Все эти игры со словами и позволили прокурорам САП слить громкое дело.

Напомним, что вокруг формулы «Роттердам плюс» долгое время бушевали нешуточные страсти - она была запущена в дело людьми Петра Порошенко из НКРЭКП по сговору с олигархом Ахметовым и другими, чтобы вымывать деньги из бюджета страны и обогащаться.

Что такое Роттердам+ и почему это касается каждого:

«Роттердам плюс» стала символом коррупции уже новой украинской власти и уничтожили рейтинг президента Порошенко. Разобраться с коррупционерами обещал Владимир Зеленский, однако даже замена генерального прокурора не человека без вредных привычек и с юрилическим образованием ни к чему не привела.

Таким образом, Ахметов, Порошенко, Кононенко, Вовк и прочие "фигуранты" могут спать спокойно и не переживать, чего не скажешь о простых украинцах, которые в очередной раз узнали, что олигархи и чиновники их грабят безнаказанно, а правоохранители, которые этого обязаны не допускать, в лучшем случае - ИМПОТЕНТНЫ, в худшем - работают в одной упряжке с теми, от кого должны были защищать.