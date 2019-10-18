Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО)

Владелец надстройки на Майдане может взорвать весь дом

В пятницу, 18 октября, когда сотрудники коммунального предприятия "Управляющая компания Шевченковского района" продолжили работы по сносу нелегально надстроенного этажа к аварийной исторической высотке на Майдане, заявился владелец помещения.

Хозяином квартиры, захотевший построить себе еще этажик, оказался адвокат Дмитрий Пичугин, который значится управляющим партнером швейцарской юридической фирмы Goldblum and Partners.

Он утверждает, что абсолютно законно оформил документы на постройку в ГАСКе в далеком 2004 году, хотя чиновники не имели никакого права давать добро на строительство с вопиющими нарушениями, а также на уничтожение исторчиеского вида Майдана.

Сегодня, как утверждают активисты группы dtp.kiev.ua, владелец постройки заявился на место демонтажа и сразу же начал угрожать коммунальщикам. Более того, он открыл газовые баллоны, создав тем самым угрозу взрыва всего дома.

К месту ЧП стянулись сотрудники аварийной газовой службы, спасатели ГСЧС и полицейские.

Впрочем, судя по всему, наказать адвоката никому не удастся - судебная система не предусматривает реальной кары для мажоров, особенно если у них есть связи.

Напомним, огласка вопиющего нарушения произошла не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева.

Работа по демонтажу идет вопреки угрозам владельца

Вид на Майдан из проблемного самостроя / Максим Бахматов via Facebook

Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность. Так что если бы не реакция общества, всем чиновникам было бы глубоко наплевать на изуродованный вид Майдана.