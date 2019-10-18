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Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО)

11:39
Владелец надстройки на Майдане может взорвать весь дом - фото 1
Владелец надстройки на Майдане может взорвать весь дом

В пятницу, 18 октября, когда сотрудники коммунального предприятия "Управляющая компания Шевченковского района" продолжили работы по сносу нелегально надстроенного этажа к аварийной исторической высотке на Майдане, заявился владелец помещения.

Хозяином квартиры, захотевший построить себе еще этажик, оказался адвокат Дмитрий Пичугин, который значится управляющим партнером швейцарской юридической фирмы Goldblum and Partners.

В центре Киева сносят масштабную жлобзастройку на Майдане

Он утверждает, что абсолютно законно оформил документы на постройку в ГАСКе в далеком 2004 году, хотя чиновники не имели никакого права давать добро на строительство с вопиющими нарушениями, а также на уничтожение исторчиеского вида Майдана.

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189745

Сегодня, как утверждают активисты группы dtp.kiev.ua, владелец постройки заявился на место демонтажа и сразу же начал угрожать коммунальщикам. Более того, он открыл газовые баллоны, создав тем самым угрозу взрыва всего дома.

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189746

К месту ЧП стянулись сотрудники аварийной газовой службы, спасатели ГСЧС и полицейские.

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189749

Впрочем, судя по всему, наказать адвоката никому не удастся - судебная система не предусматривает реальной кары для мажоров, особенно если у них есть связи.

Напомним, огласка вопиющего нарушения произошла не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева.

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189747

Работа по демонтажу идет вопреки угрозам владельца

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189761

Вид на Майдан из проблемного самостроя / Максим Бахматов via Facebook

Адвокат-владелец жлобнадстройки на Майдане угрожает взорвать дом (ФОТО) - фото 189762

Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность. Так что если бы не реакция общества, всем чиновникам было бы глубоко наплевать на изуродованный вид Майдана.

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