В центре Киева сносят масштабную жлобзастройку на Майдане

Коммунальщики сносят достроенный этаж

Как оказалось, у столичных коммунальщиков очень быстро находятся и полномочия, и желание бороться с незаконными достройками и застройками, когда дело предано огласке. Утром в среду, 16 октября, рабочие приступили к демонтажу варварски допиленного к крыше сталинки на Майдане этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как утверждают чиновники, за снос достроенного на Софиевской, 1, этажа приступили сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

Кроме восстановления первозданного вида исторической высотке власти страны решили еще и показательно наказать попутавшего берега богача-владельца квартиры. Так, чиновники архитектурно-строительной инспекции занимаются вычислением виновных и подсчитывают, какой ущерб государству нанесли неадекватные гонщики за лишними квадратами.

Напомним, огласка вопиющего нарушения произошла не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева.

Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность. Так что если бы не реакция общества, всем чиновникам было бы глубоко наплевать на изуродованный вид Майдана.