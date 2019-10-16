Формула Штайнмайера Евро 2020 Владимир Зеленский война на Донбассе

В центре Киева сносят масштабную жлобзастройку на Майдане

13:20
Коммунальщики сносят достроенный этаж - фото 1
Коммунальщики сносят достроенный этаж

Как оказалось, у столичных коммунальщиков очень быстро находятся и полномочия, и желание бороться с незаконными достройками и застройками, когда дело предано огласке. Утром в среду, 16 октября, рабочие приступили к демонтажу варварски допиленного к крыше сталинки на Майдане этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Копы с бывшим нардепом прорвались на скандальную надстройку на Майдане (ФОТО)

Как утверждают чиновники, за снос достроенного на Софиевской, 1, этажа приступили сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

Кроме восстановления первозданного вида исторической высотке власти страны решили еще и показательно наказать попутавшего берега богача-владельца квартиры. Так, чиновники архитектурно-строительной инспекции занимаются вычислением виновных и подсчитывают, какой ущерб государству нанесли неадекватные гонщики за лишними квадратами.

Напомним, огласка вопиющего нарушения произошла не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева.

Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность. Так что если бы не реакция общества, всем чиновникам было бы глубоко наплевать на изуродованный вид Майдана.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев незаконные застройки Майдан Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кернес готов антимайданить - фото 1
Гепа создал харьковский антимайдан и призвал к реализации "формулы Штайнмайера"
14:00
Борис Корчевников наслаждается видами Киева - фото 1
Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО)
09:00
Активы Коломойского будут арестованы - фото 1
"Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского в Лондоне
Вчера, 18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11 октября, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...