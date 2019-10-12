Наглый самострой в центре столицы взбесил киевлян

Жлобство на Майдане / Максим Мирович via maxim-nm.livejournal.com

В самом центре Киева - на Майдане Незалежності - зафиксирован удивительный и от того вопиющий случай жлобства.

Хозева квартиры в исторической доме на Майдане решили увеличить себе жилплощадь и пристроить целый этаж сверху.

Незаконную стройку в доме по улице Софиевской, 1/2 совершенно случайно заметили киевляне и начали выкладывать фото в соцсети с вопросами, которые можно обобщить одним - "а что, так можно было?". Фото с феерическим жлобством, помноженным на сопоставимых размеров жадность, стали вирусными и вызвали бурю негодования среди киевлян.

Архитерктурное жлобство в центре Киева

Дело в том, что пристройка из газоблока уродует исторический дом 1952 года постройки, сделанного в стиле "сталинского барокко". Однако теперь стиль придется называть иначе, например - "киевское быкоко". Или просто жлобство.

Блогер-урбанист Сергей Наумович оценил надстройку в $2 млн

Фото с непотребством начали шириться в соцсетях, информация дошла и до киевских властей, которые, как оказалось, были не в курсе.

Советник мэра Киева экс-нардеп Дмитрий Белоцерковец тоже возмутился незаконной стройкой в историческом центре столицы, однако поспешил перевести все стрелки на Кабмин и ДАБИ, которые должны остановить строительную вакханалию через суд. Город же, по словам советника Кличко, никак повлиять на сей паноптикум не в состоянии.

Справедливости ради, отметим, что и без жлобской надстройки здания на Майдане выглядят по-уродски. Этому есть несколько причин. Во-первых, ужасающее состояние инфраструктуры, во-вторых, засилие рекламы, которая уродует старинные дома и не контролируется ничем.