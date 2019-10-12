Александр Усик Формула Штайнмайера Захар Беркут Владимир Зеленский война на Донбассе

Наглый самострой в центре столицы взбесил киевлян

16:45
Жлобство на Майдане - фото 1
Жлобство на Майдане / Максим Мирович via maxim-nm.livejournal.com

В самом центре Киева - на Майдане Незалежності - зафиксирован удивительный и от того вопиющий случай жлобства.

Хозева квартиры в исторической доме на Майдане решили увеличить себе жилплощадь и пристроить целый этаж сверху.

Незаконную стройку в доме по улице Софиевской, 1/2 совершенно случайно заметили киевляне и начали выкладывать фото в соцсети с вопросами, которые можно обобщить одним - "а что, так можно было?". Фото с феерическим жлобством, помноженным на сопоставимых размеров жадность, стали вирусными и вызвали бурю негодования среди киевлян.

Наглый самострой в центре столицы взбесил киевлян - фото 189529

Архитерктурное жлобство в центре Киева

Дело в том, что пристройка из газоблока уродует исторический дом 1952 года постройки, сделанного в стиле "сталинского барокко". Однако теперь стиль придется называть иначе, например - "киевское быкоко". Или просто жлобство.

Блогер-урбанист Сергей Наумович оценил надстройку в $2 млн

Фото с непотребством начали шириться в соцсетях, информация дошла и до киевских властей, которые, как оказалось, были не в курсе.

Советник мэра Киева экс-нардеп Дмитрий Белоцерковец тоже возмутился незаконной стройкой в историческом центре столицы, однако поспешил перевести все стрелки на Кабмин и ДАБИ, которые должны остановить строительную вакханалию через суд. Город же, по словам советника Кличко, никак повлиять на сей паноптикум не в состоянии.

Справедливости ради, отметим, что и без жлобской надстройки здания на Майдане выглядят по-уродски. Этому есть несколько причин. Во-первых, ужасающее состояние инфраструктуры, во-вторых, засилие рекламы, которая уродует старинные дома и не контролируется ничем.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев незаконные застройки паноптикум соцсети Новости События
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Благая весть пришла из Греции - фото 1
С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции
15:30
Бой Усик - Уизерспун покажут по ТВ 13 октября - фото 1
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой
14:40
Елена Лукаш расстроена в лучших чувствах - фото 1
Прокуратура завела дело на Лукаш: У ваты полыхает
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...