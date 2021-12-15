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Адаптивний карантин в Україні триватиме мінімум до 31 березня

13:50
Шмигаль продовжив карантин - фото 1
Шмигаль продовжив карантин / Кабмін

Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Про це 15 грудня завявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі", - заявив урядовець.

Він наголосив, що наразі понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу.

"Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", - заявив Шмигаль.

20 вересня Кабмін прийняв рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

24 листопада було змінено умови та посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки.

З третього грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні ще не виявлено.

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Карантин в Україні Пандемия коронавируса Денис Шмыгаль Новини Украина
УНІАН
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