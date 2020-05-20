9 триллионов: госсекретарь США выставил счет Китаю за пандемию коронавируса

Майк Помпео накаляет отношения между США и Китаем

В среду, 20 мая, Майк Помпео объявил о том, что Штаты считают КНР виновной в гибели 300 тысяч человек. В качестве компенсации за последствия пандемии Китай, по словам чиновника, должен выплатить огромную сумму.

В государственном департаменте Майк Помпео объявил о том, что Китай должен заплатить без малого девять триллионов долларов.

- Взносы Китая в процесс борьбы с пандемией являются ничтожными по сравнению с ценой, которую заплатил мир через них. Это стоило почти 90 тысяч американских жизней, более 36 миллионов американцев потеряли работу, начиная с марта. В глобальных масштабах - 300 тысяч жизней, по нашим оценкам, могут стоить не менее 9 триллионов, - подчеркнул Помпео.

Как и Дональд Трамп, госсекретарь припомнил Пекину сокрытие данных о COVID-19, введение в заблуждение ВОЗ и мирового сообщества, из-за чего, в принципе, болезнь и распространилась по всему миру.

Более того, Помпео наехал на власти Китая и за их теперешние попытки препятствовать глобальной реакции на пандемию:

- Сегодня мы все услышали, что Пекин продолжает отказывать в доступе международным следователем на соответствующие объекты, не предоставляет образцов для исследования вируса, внедряет цензуру на обсуждение пандемии в пределах Китая и многое-многое другое.

Как известно, с момента фиксирования начала пандемии COVID-19 ученые считали, что вспышка началась с рынка морепродуктов и животных. Тем не менее, все чаще из уст чиновников разных стран звучат слова о неприродном происхождении вируса. Само собой, в Пекине все версии, которые не совпадают с официальной партии, категорически отвергают.

Поддерживали эту идею и в ВОЗ, но недавно один из экспертов организации заявил о том, что вирус мог возникнуть не на мокром рынке в Ухане, а именно из-за утечки из лаборатории, которая там расположена.

Кроме того, во Всемирной организации долго не признавали тот факт, что болезнь может передаваться от человека к человеку, а также отказывались признавать ее распространение мировой угрозой. Раздуплились чиновники только тогда, когда коронавирус обрел масштабы пандемии. Причем по сей день вспышку новой болезни не взяли под контроль. За последние сутки в мире заболело рекордное количество людей - 104 тысячи человек.