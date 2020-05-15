Трамп хочет разорвать все отношения с Китаем

Трамп недоволен позицией Китая

Президент США Дональд Трамп на фоне очередного обострения отношений между Пекином и Вашингтоном пригрозил полным разрывом отношений между странами в ответ на попытку Китая добиться капитуляции Штатов в торговой войне.

В эфире телеканала Fox Business в пятницу, 15 мая, Трамп прокомментировал попытки китайских властей пересмотреть торговые соглашения с Вашингтоном.

Эта тема оказалась в повестке дня после того, как государственное издание КНР Global Times опубликовало информацию о намерениях советников властей Китая настаивать на возобновлении переговоров с США о торговой сделке. Якобы Штаты ослабли в результате пандемии коронавируса и уже не могут тягаться в КНР.

В Вашингтоне на этот вброс отреагировали предложением отменить все визы для китайских студентов, но Трамп, судя по всему, готов пойти дальше.

- Мы можем сделать многое. Мы можем вообще прекратить все отношения. И что бы тогда произошло? Мы сэкономили бы 500 млрд долларов. Эта сумма, соответствует объему китайского экспорта в США. Это потерянные деньги. А я не хочу общаться с Си Цзиньпином и не собираюсь возобновлять переговоры о торговой сделке.

Напомним, 15 января этого года Китай и Штаты подписали соглашение об увеличении Пекином импорта американской продукции как минимум на 200 долларов в год в течение двух лет. КНР закупает у Вашингтона нефть, нефтепродукты, газ и уголь.

К слову, Трамп полон решимости наказать Китай за пандемию коронавируса, которая на данный момент унесла жизни 240 тысяч человек. Власти КНР, как известно, долгое время скрывали информацию о способности COVID-19 передаваться от человека к человеку, что и привело к таким серьезным последствиям и разрастанию вспышки до уровня пандемии.