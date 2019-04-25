60-летняя Мадонна в первом за 4 года клипе облизала ноги 24-летнему колумбийцу (ВИДЕО)

15:00 25 апреля,

Мадонна представила хайповый клип

Американская певица представила свой первый за четыре года клип на песню Medellín, которая входит в еще не вышедший альбом Madame X. И видео к композиции, нужно отметить, получилось очень хайповым.

Уже давно не девочка Мадонна записала песню с 24-летним колумбийским музыкантом Малумой, и снялась с ним в постельной сцене.

Именно благодаря разнице в возрасте и кадрам, где Мадонна облизывает молодому человеку пальцы ног, менее чем за сутки видео стало вирусным и набрало почти три миллиона просмотров.

По сюжету клипа Мадонна сначала молится в часовне, а затем отправляется куражиться с Малумой в постели, после чего показана пышная свадьба парочки.

Примечательно, что таким образом певица создала немалый ажиотаж вокруг своего альбома, релиз которого запланирован на 14 июня 2019-го. До этого без малого четыре года артистка не выпускала ни клипов, ни песен, поэтому ее популярность несколько поугасла.