Торговала лицензиями: в Киеве на огромной взятке попалась работница НБУ

Чиновница НБУ попалась за взяткой в 15 тысяч долларов

В четверг, 7 ноября, оперативники полиции в центре столицы задержали очень жадную госслужащую, которая требовала без малого 30 тысяч долларов за выполнение своей работы.

Как утверждают копы, сотрудница Нацбанка хотела получить деньги от частного предпринимателя за продление лицензии для финансовой компании.

Возможность продолжать и без того "белую" деятельность обмена валют служащая НБУ оценила в весьма баснословную сумму, которую намеревалась получить через посредника.

В итоге и пособника, и саму взяточницу накрыли после передачи половины суммы.

- Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - отметил замначальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

По словам полицейского, по факту преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 368 УК Украины "Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом".

Карается подобное правонарушение лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Впрочем, до наказания еще далеко, ведь правоохранителям нужно доказать вину злоумышленницы, а в наших судах это бывает непросто. Сейчас копы занимаются вопросом сообщения о подозрении и избранием для задержанных меры пресечения.