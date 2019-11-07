Андрей Портнов Владимир Зеленский война на Донбассе

Торговала лицензиями: в Киеве на огромной взятке попалась работница НБУ

Вчера, 21:40
Чиновница НБУ попалась за взяткой в 15 тысяч долларов - фото 1
Чиновница НБУ попалась за взяткой в 15 тысяч долларов

В четверг, 7 ноября, оперативники полиции в центре столицы задержали очень жадную госслужащую, которая требовала без малого 30 тысяч долларов за выполнение своей работы.

Как утверждают копы, сотрудница Нацбанка хотела получить деньги от частного предпринимателя за продление лицензии для финансовой компании.

Продавал "вечную лицензию" для обменника: сотрудника НБУ поймали на взятке в 50 тысяч баксов

Возможность продолжать и без того "белую" деятельность обмена валют служащая НБУ оценила в весьма баснословную сумму, которую намеревалась получить через посредника.

В итоге и пособника, и саму взяточницу накрыли после передачи половины суммы.

- Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - отметил замначальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

По словам полицейского, по факту преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 368 УК Украины "Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом".

Торговала лицензиями: в Киеве на огромной взятке попалась работница НБУ - фото 190885

Карается подобное правонарушение лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Впрочем, до наказания еще далеко, ведь правоохранителям нужно доказать вину злоумышленницы, а в наших судах это бывает непросто. Сейчас копы занимаются вопросом сообщения о подозрении и избранием для задержанных меры пресечения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НБУ Киев задержание уголовное дело взятка Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Бородянский демонстрирует православную русофобию здорового человека - фото 1
Новый министр культуры решил нахлобучить УПЦ МП
Вчера, 22:20
Общежитие на Полевой от титушек все же отбили - фото 1
В Киеве титушки травили газом женщин и детей, пытаясь захватить общежитие ВИДЕО
Вчера, 16:20
У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно? - фото 1
У владельца "Прямого" проходят обыски. Что известно?
Вчера, 12:17
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...