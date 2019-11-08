Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Сыгравший главу СБУ соратник Зеленского водил к Гончаруку известного застройщика

19:00
Мика Фаталов отрицает, что использовал связи с президентом - фото 1
Мика Фаталов отрицает, что использовал связи с президентом / Схеми

Актёр студии "Квартал 95" Мика Фаталов хоть и не ушёл в политику, все же надеется на выбивание преференций для своих за счёт дружбы с президентом и новой властью.

Так, комик в компании Артура Мхитаряна приехал в Кабмин ночью 17 сентября.

Поддерживающие войну российские юмористы прилетели на "Лигу смеха"

Когда же у юмориста спросили, что он делал в здании правительства, Фаталов долго отмазывался и уходил от ответа, спрашивая, почему журналисты там дежурили. В конце концов исполнивший роль главы СБУ в сериале "Слуга народа" артист признался, что действительно был на встрече.

Касалась же она, как клянется Фаталов, какого-то таинственного форума, о котором говорить отказался, но признал факт дружбы с застройщиком, а также то, что "его попросили поговорить".

Только вот на диалог комик не шел, и пояснять свой статус организатора встречи Мхитаряна с Гончаруком не стал, хотя все было и без того очевидно.

Фамилия застройщика, к слову, в свое время гремела на всю страну. В прошлом году Мхитарян рассказывал о том, как его бизнес "нагибает СБУ", но спустя несколько месяцев опубликовал письмо, в котором значилось, что нарушения законности стройки в его действиях не нашли.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ Алексей Гончарук 95 квартал застройка Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ПЦУ признал второй по величине в мире патриархат - фото 1
Патриарх Александрийский признал автокефалию ПЦУ
18:00
Ватные террористы прилетели в Киев посотрудничать с "кварталом" - фото 1
Поддерживающие войну российские юмористы прилетели на "Лигу смеха"
16:00
Уже завтра украинские военные будут выходить из Петровского - фото 1
Рост обстрелов не мешает: в ОБСЕ объявили о начале отступления ВСУ в Петровском
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...