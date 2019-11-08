Сыгравший главу СБУ соратник Зеленского водил к Гончаруку известного застройщика

Мика Фаталов отрицает, что использовал связи с президентом / Схеми

Актёр студии "Квартал 95" Мика Фаталов хоть и не ушёл в политику, все же надеется на выбивание преференций для своих за счёт дружбы с президентом и новой властью.

Так, комик в компании Артура Мхитаряна приехал в Кабмин ночью 17 сентября.

Когда же у юмориста спросили, что он делал в здании правительства, Фаталов долго отмазывался и уходил от ответа, спрашивая, почему журналисты там дежурили. В конце концов исполнивший роль главы СБУ в сериале "Слуга народа" артист признался, что действительно был на встрече.

Касалась же она, как клянется Фаталов, какого-то таинственного форума, о котором говорить отказался, но признал факт дружбы с застройщиком, а также то, что "его попросили поговорить".

Только вот на диалог комик не шел, и пояснять свой статус организатора встречи Мхитаряна с Гончаруком не стал, хотя все было и без того очевидно.

Фамилия застройщика, к слову, в свое время гремела на всю страну. В прошлом году Мхитарян рассказывал о том, как его бизнес "нагибает СБУ", но спустя несколько месяцев опубликовал письмо, в котором значилось, что нарушения законности стройки в его действиях не нашли.