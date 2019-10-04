22-летняя помощница Тищенко дико оконфузилась
Модель Марьяна Михолап, которую "слуга народа" Николай Тищенко сделал своей помощницей явно не за высокий уровень интеллекта, совершенно не способна выполнять свою работу. Зато фоткаться для соцсетей и писать статусы в духе "вконтактика" вполне может.
Работе помощницы нардепа, судя по всему, мешает как минимум отсутствие школьных знаний, которые владелице аккаунта в Instagram, в принципе, и не особо нужны.
Только вот позиционирует девушка себя не как "гламурную чику", а как политического деятеля, причастного к переменам в стране.
При этом ответить на простейшие вопросы причастная к работе пропрезидентской партии не может совершенно.
Марьяна Михолап - новая звезда украинской политики / Инстаграм помощницы нардепа
В интервью "Обозревателю" Михолап умудрилась заявить, что едва ли не детства интересовалась политикой. Только вот ни фамилию первого президента Украины не назвала, ни количество нардепов:
- Я знаю, что сейчас места в парламенте урезали. Сейчас нардепов 300.
Вопросы "за 300" подкосили модель / инстаграм Марьяны Михолап
В общем, проявила себя типичной моделью, достойной своего шефа. Более того, возможно Михолап даже умнее своего начальника, который ни на один вопрос внятно ответить просто не способен, но старается с умным видом нести полную чушь.
Николай Тищенко, как известно, с самого первого дня работы Рады девятого созыва регулярно попадает в скандалы, хамовито общаясь с журналистами, вызывая полицию на подмогу при переговорах с протестующими женщинами, и раздавая нелепые комментарии.