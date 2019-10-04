22-летняя помощница Тищенко дико оконфузилась

Марьяна Михолап не знает даже количества нардепов / Инста модели

Модель Марьяна Михолап, которую "слуга народа" Николай Тищенко сделал своей помощницей явно не за высокий уровень интеллекта, совершенно не способна выполнять свою работу. Зато фоткаться для соцсетей и писать статусы в духе "вконтактика" вполне может.

Работе помощницы нардепа, судя по всему, мешает как минимум отсутствие школьных знаний, которые владелице аккаунта в Instagram, в принципе, и не особо нужны.

Только вот позиционирует девушка себя не как "гламурную чику", а как политического деятеля, причастного к переменам в стране.

При этом ответить на простейшие вопросы причастная к работе пропрезидентской партии не может совершенно.

Марьяна Михолап - новая звезда украинской политики / Инстаграм помощницы нардепа

В интервью "Обозревателю" Михолап умудрилась заявить, что едва ли не детства интересовалась политикой. Только вот ни фамилию первого президента Украины не назвала, ни количество нардепов:

- Я знаю, что сейчас места в парламенте урезали. Сейчас нардепов 300.

Вопросы "за 300" подкосили модель / инстаграм Марьяны Михолап

В общем, проявила себя типичной моделью, достойной своего шефа. Более того, возможно Михолап даже умнее своего начальника, который ни на один вопрос внятно ответить просто не способен, но старается с умным видом нести полную чушь.

Николай Тищенко, как известно, с самого первого дня работы Рады девятого созыва регулярно попадает в скандалы, хамовито общаясь с журналистами, вызывая полицию на подмогу при переговорах с протестующими женщинами, и раздавая нелепые комментарии.