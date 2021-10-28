16-річного харківського мажора, що вчинив смертельну ДТП, заарештували на 2 місяці

Мажор Колєнька вчинив страшну ДТП

Київський райсуд Харкова 28 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими.

Сторона обвинувачення вимагала від суду заарештувати підозрюваного строком на 60 діб без права внесення застави, оскільки він може переховуватися від слідства або заважати проведенню досудового розслідування.

За словами прокурора Івана Семенякіна, Харківській поводив себе зухвало у лікарні, куди його доставили після ДТП. Зокрема, в туалеті він зателефонував на "102" та повідомив про нібито викрадення автомобіля з метою ввести слідство в оману та зняти із себе підозру. Також він надав неправильні свої анкетні дані, вказавши інше ім’я та адресу. Окрім того, намагався покинути приміщення медзакладу та був затриманий поліцейськими.

Микола Харьківський / Скріншот

Адвокат підозрюваного Інна Данилова зазначила, що це надто суворий запобіжний захід для її підзахисного. Вона запевнила, що Харківський та його батьки сприятимуть слідству, і попросила суд про його цілодобовий домашній арешт. У разі ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, вона звернулася до суду з проханням визначити для підзахисного заставу.

За словами підозрюваного, він шкодує про те, що сталося.

"Хочу попросити вибачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую та приношу свої вибачення потерпілим, людині, яка їхала на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. Повністю шкодую, що так вийшло", - сказав Харківський.

Суд постановив обрати запобіжний захід для Харківського у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.