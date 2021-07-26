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13-річня японка стала чемпіонкою Олімпіади

Вчера, 15:38
А чого досяг ти у 13 років - фото 1
А чого досяг ти у 13 років / Tokyo2020

13-річна японка Момідзі Нісія виграла золото Олімпіади в скейтбордингу. І стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою з 1960 року

13-річна японська спортсменка стала олімпійською чемпіонкою зі скейтбордингу, перемігши в дисципліні «стріт» серед жінок.

За підсумками змагань вона набрала 15,26 бала.

Друге місце зайняла 13-річна Райсс Ліл з Бразилії (14,64 бала), а третє - 16-річна Фуна Накаямі з Японії (14,49 бала).

У фіналі змагань зі скейтбордингу п'ятеро з восьми учасників були підлітками.

Момідзі Нісія перемогла у віці 13 років і 330 днів і стала третьою наймолодшою ​​чемпіонкою Літніх Олімпійських ігор. За цим показником її випередили американка Марджорі Гестрінг (стрибки у воду) і німець Клаус Зерта (веслування), які стали олімпійськими чемпіонами в 1936 і 1960 роках. Гестрінг виграла у віці 13 років і 268 днів, а Зерта - коли йому було 13 років і 283 дні.

Скейтбординг став одним з чотирьох нових видів спорту, доданих в програму Олімпіади. Крім нього в програму увійшли карате, серфінг і скелелазіння.

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