МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 2 выпуск - 7.03.2020

30 поваров сразятся за право попасть в топ-20 / МастерШеф. Профессионалы 2, выпуск 2

В субботу, 7 марта, на МастерШеф. Профессионалы 2 большой день - будет определяться топ-20 лучших поваров страны, которые определят самого лучшего. Все подробности второго выпуска в режиме онлайн - на Без Табу.

В первом выпуске второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ судьи впервые встретились с новым составом кулинаров и отобрали 30 самых достойных. Теперь им предстоит сформировать топ-20, участники которой и будут сражаться за победу.

«Наши участники – живое доказательство того, что кулинария в Украине процветает! Если они попали на проект, это значит, что банальность им абсолютно не свойственна. Мы очень ценим то, что они стремятся к большему», - говорит Эктор Хименес-Браво.

Во втором выпуске шоу "МастерШеф: Профессионалы 2" кулинары будут вылетать сразу по несколько человек после каждого конкурса. Судьи проверят, могут ли шефы творить в условиях проекта, или только на собственных кухнях.

В первом испытании участники будут крутить «колесо фортуны»: на одном колесе попадется классический десерт, а на другом – классическое основное блюдо. Например, чизкейк и котлета по-киевски. Задача кулинара – придумать третье, абсолютно новое блюдо, которое будет в себе сочетать элементы и чизкейка, и котлеты.

Дальше - еще сложнее. Под коробками команды найдут набор дешевых продуктов, которые найдутся в холодильниках простых украинцев: субпродукты, капуста, морковка, куриные головы и даже лапы. Задача профи – из копеечных продуктов приготовить блюдо на миллион.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 2 выпуск - 7.03.2020:

Кто пройдет в топ-20, а кто покинет проект, едва на него попав, увидим в субботу, 7 марта, в 19:00 на канале СТБ.