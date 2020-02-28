МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 1 выпуск - 29.02.2020

Новая судья пришлась ко двору и стала своей уже в первом выпуске / МастерШеф. Профессионалы 2

В последний день зимы - 29 февраля - стартует второй сезон кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности первого выпуска - на Без Табу.

Шоу «МастерШеф. Профессионалы», героями которого могут стать только повара с опытом работы, возвращается на экраны с новым сезоном. В нем зрители увидят новую судью – Ольгу Мартыновскую, сильнейших участников и сложные кулинарные испытания.

С первых минут станет ясно, что все участники в этом году будут непростые. «Это природный процесс. Весь ресторанный рынок увидел первый сезон «МастерШеф. Профессионалы», и теперь все профи хотят быть с нами!» - говорит Эктор Хименес-Браво.

Уже известно, что попытать свои силы придет обладатель престижной ресторанной премии «Соль», повар из команды Владимира Ярославского и даже шеф дорогого казино.

Другая особенность кастинга на второй сезон – знакомые и любимые герои проекта. «За десять лет существования «МастерШеф» из стен проекта вышли сотни участников, и многие из них продолжили развиваться в кулинарии. Очень приятно, что некоторые из них вернутся в этом сезоне уже в качестве настоящих профессионалов», - делится Эктор.

Фаворит зрителей Анатолий Цуперяк после «МастерШеф-3» все годы работал поваром и даже дослужился до шеф-повара ресторана. Цитаты Толика украинцы до сих пор помнят наизусть, но это не единственная его заслуга. Кроме того, второй раз впечатлить судей решила победительница «подросткового» сезона Анастасия Кобыляцкая. Настя утверждает, что готова бороться наравне с шефами, несмотря на 18-летний возраст.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 29.02.2020:

Смогут ли бывшие участники пройти кастинг «МастерШеф. Профессионалы», и кто из именитых шеф-поваров получит белый фартук, увидим в субботу 29 февраля в 19:00 на канале СТБ.