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МастерШеф 9 - выпуск 3 - смотреть онлайн - 13.09.2019

15:45
МастерШеф - на Андреевском - фото 1
МастерШеф - на Андреевском / СТБ

В пятницу, 13 сентября, на канале СТБ стартует третий выездной выпуск главного кулинарного шоу страны МастерШеф 9. В этот раз участники отправятся на Андреевский спуск и будут готовить под открытым небом. Все подробности - на Без Табу.

Шоу «МастерШеф» на канале СТБ известно тем, что судьи часто ставят для участников жесткие рамки, придумывает такие условия конкурса, чтобы как можно сильнее закалить будущих шефов, чтобы на кухне у Эктора Хименеса-Браво их уже не пугало ничего. Но иногда даже классические конкурсы становятся непредсказуемыми.

МастерШеф 9 - что готовили во втором выпуске

В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» аматоры приедут на свой первый выездной конкурс. Традиционно, все годы подряд сразу после кастингов двадцатка аматоров отправляется в сердце Киева - на Андреевский спуск.

МастерШеф 9 - выпуск 3 - смотреть онлайн - 13.09.2019 - фото 187697

Синие vs красные / МастерШеф 9 - выпуск 3

Обычно условия были простыми: вкусно приготовить и продать как можно больше. Но в 2019 году судьи решили усложнить задачу.

МастерШеф 9 - выпуск 3 - смотреть онлайн - 13.09.2019 - фото 187694

Судьи вновь удивили / МастерШеф 9 - выпуск 3

МастерШеф 9 - выпуск 3 - смотреть онлайн - 13.09.2019 - фото 187695

Фьюжн так фьюжн / МастерШеф 9 - выпуск 3

«Старый город давно стал кулинарным центром столицы, куда специально приезжают даже зарубежные туристы. И чтобы впечатлить иностранных гостей, участники должны продумать блюда в стиле «фьюжн»: совместить украинскую кухню с европейской и азиатской», - ставит задачу Эктор Хименес-Браво.

Блюда в модном стиле «фьюжн» окажутся не единственной сложностью для команд. Прямо посреди конкурса начнется дождь, и участникам придется готовить в еще более сложных условиях.

МастерШеф 9 - выпуск 3 - смотреть онлайн - 13.09.2019 - фото 187696

Эктор Хименес-Браво осуществляет контроль качества / МастерШеф 9 - выпуск 3

МастерШеф 9 - смотреть онлайн анонс 3 выпуска – 13.09.2019:

Смогут ли команды придумать интересные блюда, несмотря ни на какие препятствия, увидим сегодня в 19:00 на канале СТБ.

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Владимир Ярославский Елизавета Глинская СТБ Эктор Хименес-Браво Шоубиз МастерШеф 9
Без Табу
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