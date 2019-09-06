МастерШеф 9 - выпуск 2 - смотреть онлайн - 06.09.2019

Эктор-Хименес Браво придумал тяжелое испытание. Очередное / СТБ

В пятницу, 6 сентября, ровно в 21:00 в эфире канала СТБ стартует второй выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9.

Неделю назад на первом выпуске во время кастинга 9 сезона шоу «МастерШеф» судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский отобрали 50 лучших кулинаров-аматоров. Хотя участники прошли кастинг, это еще не повод радоваться, потому что настоящие испытания на проекте только начинаются.

В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» из пятидесяти участников на проекте останется двадцать. И первым этапом отбора станет самое масштабное испытание этого сезона - в огромном чане Эктор Хименес-Браво смешает три вида зерна: гречневое, кукурузное и пшеничное. Но для работы каждый участник должен выбрать только один вид крупы.

Участники Мастершеф 9 готовятся к встрече с зерновыми / Фото - СТБ

После того, как каждый человек отберет себе крупу, ему необходимо сделать из нее муку, замесить тесто и приготовить лапшу.

Если участник выбрал гречку, то должен сделать собу (японская лапша из гречневой муки). Если кукурузу – судьи ждут идеально приготовленные папарделле (широкая паста родом из Тосканы). Если пшеницу –задача сделать классическую японскую лапшу удон.

Готовить - весело / Фото - СТБ

«Все наши участники на один конкурс станут «Золушками», потому что их ждет нелегкий кропотливый труд. Но работа с тестом – это базовое умение, которое обязательно для любого повара. Мы проверим, владеют ли наши участники этой техникой, и способны ли работать в стрессовых условиях», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Кто составит двадцатку 9-го сезона «МастерШеф», а кто вылетит уже в первом испытании, смотрите в пятницу в 19:00 на канале СТБ.

Эктор Хименес-Браво приглашает к столу / фото - СТБ

МастерШеф 9 - выпуск 2 - смотреть онлайн анонс - 06.09.2019