Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Звезду шоу "Зважені та щасливі" избил депутат с охраной (ВИДЕО)

16:20
Николая Ворошнова избили за замечание - фото 1
Николая Ворошнова избили за замечание

Днем в понедельник, 10 февраля, на выезде из столичных Березняков на Дарницкий мост произошло ЧП с участием неизвестного депутата и его охранников.

Кортеж власть имущего создал аварийную обстановку на дороге, едва не сотворив ДТП, из-за чего экс-боец батальона "Донбасс" и победитель первого сезона шоу "Зважені та щасливі" Николай Ворошнов начал сигналить нарушителям.

Прокуроры завершили следствие по драке Ляшко с Герусом: виновному грозит 7 лет тюрьмы

В итоге черная иномарка заставила ветерана прижаться к обочине, а из нее выскочил "представительный мужчина с депутатским значком на лацкане пиджака". Вслед за ним из машины вышел охранник, который сразу же показал пистолет и присоединился к быкующему водителю внедорожника.

Звезду шоу 'Зважені та щасливі' избил депутат с охраной (ВИДЕО) - фото 195708

"Остановилось еще одно авто, по-моему Х5, там еще двое. И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель", - написал ветеран на своей странице в Facebook. - Хороших пинков получил. Давно так не огребал, прям ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри. Нормально так поприлитало. Но лицо прошло испытания на крепкость".

Кто именно избил ветерана, неизвестно. Сам он запомнил лишь часть автомобильного номера депутата. В полицию пострадавший так же не обращался, поскольку не верит в то, что власть имущего можно привлечь к ответственности.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев избиение ветераны АТО война на Донбассе депутаты Николай Ворошнов Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украину в ТКГ будет представлять Геннадий Кузнецов - фото 1
Зеленский назначил боевого генерал-майора "Альфы" представлять Украину в Минске
23:00
Суд обязал провайдеров прекратить доступ к 60 сайтам - фото 1
Суд доступ к ряду СМИ и сайтам топовых букмекерских компаний, а также к интернет-казино
21:00
Зеленский считает, что отдать убийц русским в обмен на заложников за один раз нельзя - фото 1
Зеленский объявил о нескольких обменах пленными
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35