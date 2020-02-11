Звезду шоу "Зважені та щасливі" избил депутат с охраной (ВИДЕО)

Николая Ворошнова избили за замечание

Днем в понедельник, 10 февраля, на выезде из столичных Березняков на Дарницкий мост произошло ЧП с участием неизвестного депутата и его охранников.

Кортеж власть имущего создал аварийную обстановку на дороге, едва не сотворив ДТП, из-за чего экс-боец батальона "Донбасс" и победитель первого сезона шоу "Зважені та щасливі" Николай Ворошнов начал сигналить нарушителям.

В итоге черная иномарка заставила ветерана прижаться к обочине, а из нее выскочил "представительный мужчина с депутатским значком на лацкане пиджака". Вслед за ним из машины вышел охранник, который сразу же показал пистолет и присоединился к быкующему водителю внедорожника.

"Остановилось еще одно авто, по-моему Х5, там еще двое. И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель", - написал ветеран на своей странице в Facebook. - Хороших пинков получил. Давно так не огребал, прям ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри. Нормально так поприлитало. Но лицо прошло испытания на крепкость".

Кто именно избил ветерана, неизвестно. Сам он запомнил лишь часть автомобильного номера депутата. В полицию пострадавший так же не обращался, поскольку не верит в то, что власть имущего можно привлечь к ответственности.