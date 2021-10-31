Звездные войны: Асока - сюжет, дата выхода, актеры сериала

В 2022 году выйдет сольный сериал по «Звездным войнам» об Асоке Тано в исполнении Розарио Доусон, съемки которого должны стартовать до конца 2021-го. Пока заявлен всего один сезон с часовыми эпизодами.

Сюжет сериала Асока

Действие сериала разворачивается в хронологии «Мандалорца», а в центре сюжета — девушка-джедай Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайуокера.

Под присмотром Энакина — героя Войн клонов — Асока превратилась из упорной ученицы в зрелого лидера. Но ее судьба отличается от других рыцарей-джедаев.

Асока охотится за злым гранд-адмиралом Трауном в надежде, что это поможет ей найти пропавшего Эзру Бриджера, молодого джедая, исчезнувшего вместе с Трауном много лет назад.

Актеры и роли

Роль Асоки Тано вновь исполнит Розарио Доусон, которая ранее эффектно появлялась в этом образе во втором сезоне «Мандалорца».

В сериале появится Дарт Вейдер, которого снова должен сыграть Хейден Кристенсен.

Поскольку сюжет «Асоки» будет связан с Трауном и Эзрой Бриджером, в сериале они тоже должны появиться. Как сообщают инсайдеры, роль первого досталась Ларсу Миккельсену (именно он подарил голос гранд-адмиралу в «Повстанцах»), а второго — звезде «Аладдина» Мене Мессуде.

Отметим, что Миккельсен уже отметился маленькой, но важной ролью в "Изгое Один", однако ничего не поделаешь - хороших актеров не так уже и много, чтобы ими раскидываться.

Также в «Звездные войны: Асока» должна заглянуть старая знакомая Тано — Баррисс Оффи, предавшая Орден джедаев. Кто сыграет героиню, пока неизвестно.

А еще авторы сейчас ищут актера на роль Риза: 20-летнего мужчину, одинокого волка, мудрого не по годам и способного справиться с любыми жизненными трудностями.

Дата выхода

Пока известно только, что это будет 2022 год. Скорее всего - осень.

Создатели сериала

Шоураннером и главным сценаристом выступит исполнительный директор Lucasfilm и соавтор «Звездных войн: Войны клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца» Дейв Филони.

Кроме того, в числе продюсеров числятся шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро и глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Какие режиссеры примут участие в проекте, пока неизвестно. Но можно предположить, что часть постановщиков «Мандалорца» снимут несколько эпизодов «Асоки».