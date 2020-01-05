В Киеве на съемной квартире нашли трупы двух девочек-подростков (ФОТО 18+)

В Киеве убили двух юных девушек

Вечером в субботу, 4 января, в полицию Подольского района поступило обращение от хозяйки квартиры, которая накануне Нового года сдала жилье 19-летней девушке. Заявительница сообщила копам, что в шкафу на балконе нашла изрезанные и перемотанные скотчем трупы.

Прибыв на место ЧП, правоохранители были неслабо шокированы: в шкафу в совершенно неестественном положении находились изуродованные тела совсем юных девушек.

Ноги и руки погибших были перемотаны скотчем, а на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Как оказалось, старшая из девушек, 19-летняя Ева Лысенко, снимала квартиру вместе со своим парнем. Судя по всему, на празднование Нового года она пригласила свою подругу, 16-летнюю Марию Камынину. Что произошло в квартире в ночь на первое число, устанавливают следователи.

Само собой, подозрение полицейских пало на молодого человека Лысенко. Его внутри помещения, разумеется, не обнаружили, а 3 января он прислал хозяйке квартиры сообщение о том, что они съедут раньше.

И Камынина, и Лысенко, находились в розыске как пропавшие без вести. 2 числа родственники девушек обратились к копам с заявлениями об их пропаже.

По факту жуткого убийства открыто уголовное дело по части второй статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство".