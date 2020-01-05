Убийство двух девочек в Киеве: Опубликованы фото подозреваемых
Жуткое убийство двух молодых девушек в Киеве шокировало и напугало украинцев. Полиция сообщает, что вышла на след подозреваемых и просит помощи в их поимке.
По информации киевской полиции, в совершении двойного убийства подозреваются двое молодых людей.
Это Ксьондзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения и Бершавская Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения.
Сообщается, что 34-летний Ксьондзик был ранее судим.
Ксьондзик Сергей Дмитриевич
Бершавская Елизавета Васильевна
Также опублкованы фото подозреваемымх.
16-летняя Маша Камынина и 19-летняя Ева Лысенко пропали в столице под Новый год. Их связанные тела нашла в субботу, 4 января 2020 в хозяйка квартиры по адресу улица Кирилловская, 127. Она сдала свое жилье на Новый год паре - тому самому Ксьондзику и его подруге. Так полиция и вышла на след подозреваемых.
Девочек зарезали ножем и тела спрятали в шкаф.