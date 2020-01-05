Убийство двух девочек в Киеве: Опубликованы фото подозреваемых

В Киеве произошло жуткое убийство / Информатор

Жуткое убийство двух молодых девушек в Киеве шокировало и напугало украинцев. Полиция сообщает, что вышла на след подозреваемых и просит помощи в их поимке.

По информации киевской полиции, в совершении двойного убийства подозреваются двое молодых людей.

Это Ксьондзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения и Бершавская Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения.

Сообщается, что 34-летний Ксьондзик был ранее судим.

Ксьондзик Сергей Дмитриевич

Бершавская Елизавета Васильевна

Также опублкованы фото подозреваемымх.

16-летняя Маша Камынина и 19-летняя Ева Лысенко пропали в столице под Новый год. Их связанные тела нашла в субботу, 4 января 2020 в хозяйка квартиры по адресу улица Кирилловская, 127. Она сдала свое жилье на Новый год паре - тому самому Ксьондзику и его подруге. Так полиция и вышла на след подозреваемых.

Девочек зарезали ножем и тела спрятали в шкаф.