Ликвидация Сулеймани Новый год 2020 Владимир Зеленский

Убийство двух девочек в Киеве: Опубликованы фото подозреваемых

Вчера, 20:00
В Киеве произошло жуткое убийство - фото 1
В Киеве произошло жуткое убийство / Информатор

Жуткое убийство двух молодых девушек в Киеве шокировало и напугало украинцев. Полиция сообщает, что вышла на след подозреваемых и просит помощи в их поимке.

По информации киевской полиции, в совершении двойного убийства подозреваются двое молодых людей.

В Киеве на съемной квартире нашли трупы двух девочек-подростков

Это Ксьондзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения и Бершавская Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения.

Сообщается, что 34-летний Ксьондзик был ранее судим.

Убийство двух девочек в Киеве: Опубликованы фото подозреваемых - фото 193876

Ксьондзик Сергей Дмитриевич

Убийство двух девочек в Киеве: Опубликованы фото подозреваемых - фото 193875

Бершавская Елизавета Васильевна

Также опублкованы фото подозреваемымх.

16-летняя Маша Камынина и 19-летняя Ева Лысенко пропали в столице под Новый год. Их связанные тела нашла в субботу, 4 января 2020 в хозяйка квартиры по адресу улица Кирилловская, 127. Она сдала свое жилье на Новый год паре - тому самому Ксьондзику и его подруге. Так полиция и вышла на след подозреваемых.

Девочек зарезали ножем и тела спрятали в шкаф.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев убийство Национальная полиция Новости События
Информатор
powered by lun.ua
Другое на тему
Володя, что происходит? - фото 1
Работа на отдыхе: Офис Зеленского оправдался за поездку в Оман
Вчера, 18:00
Елена Живко - фейковый "адвокат" - фото 1
Киевский университет выдал фиктивный диплом "адвокату" из Львова (ФОТО)
Вчера, 15:00
Российские оккупанты выпустили тысячи снарядов по Украине через границу - фото 1
Bellingcat представила доклад об артиллерийских обстрелах Украины через границу с РФ
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
01 января, 18:40
Загрузка...