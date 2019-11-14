Зважені та щасливі 9 выпуск 12: смотреть онлайн - 14.11.2019

В четверг, 14 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится двенадцатый выпуск проекта «Зважені та щасливі 9». Все подробности выпуска – на Без Табу.

На 12 недели участников шоу Зважені та щасливі 9 ждет Гонка нации – забег в 10 километров с 10 препятствиями.

Так как в конце одиннадцатой неделе осталось много одиночек, Анна Кушнерук решила предоставить участникам возможность выбрать себе партнера.

Перед забегом тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацрария - предложили участникам выбрать мечту своего партнера. Варианты вышли самые неожиданные: фотосессия в стиле ню, полет за штурвалом самолета, встреча с Василием Вирастюком, татуировка и тд. Кто-то был внимательным со своим партнером и знает все его желания, а кто-то будет ориентироваться только на свой вкус.

Гонка нации в гостях у Зважені та щасливі 9

«Иракли – это колоссальная поддержка. Шикарный человек, который вселяет веру в себя. И Марина, и Иракли мотивировали, помогали преодолевать трудности на протяжении всех 10 км», - комментировали участники во время забега.

Тренеры, конечно, будут сопровождать свои команды на Гонке нации и поддерживать их на каждом этапе.

Пара, которая покажет лучший результат, сможет воплотить мечту друг друга. Кто покажет худший результат, получит антибонус в +1 кг.

Зважені та щасливі 9 выпуск 12: смотреть онлайн анонс - 14.11.2019:

Самый сложный забег страны смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.