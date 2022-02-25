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ЗСУ зупинили наступ росіян на Чернігівщині: знищено 20 танків окупанта

12:41
Ворог буде розбитий - фото 1
Ворог буде розбитий / ЗСУ

Підрозділи Збройних Сил України зупинили наступ російських військ на Чернігівщині, знищивши біля 20 танків та до 15 одиниць військової техніки окупантів.

"Підрозділи оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", - повідомляє Генштаб ЗСУ

Втрати серед особового складу росіян наразі уточнюються.

ЗСУ запевняють, що Чернігів тримає оборону.

ЗСУ зупинили наступ росіян на Чернігівщині: знищено 20 танків окупанта - фото 210471

Рускій мір не пройшов / ЗСУ

Станом на обід 25 лютого тривають бойові дії в передмістях Маріуполя, у Рівному оголосили сигнал повітряної тривоги.

У Києві очікують наближення окупаційних підрозділів противника правим берегом Дніпра з півночі: жителів столичної Оболоні попросили знаходитися вдома чи в об'єктах укриття.

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Черниговская область Россия оккупанты ВСУ война Новини Украина
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