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ЗРАДА! Україна обурена угодою між США та Німеччиною про "Північний потік-2"

08:12
США та Німеччина зрадили Україну - фото 1
США та Німеччина зрадили Україну / Гетті Іміджес

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало текст угоди з США щодо гібридного російського газопроводу «Північний потік — 2». Україна висловила протест з цього приврду та вважає це роковою помилкою.

Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни.

Транзит через Україну після введення в дію газопроводу повинен бути продовжений на 10 років (чинний контракт на транзит завершується у 2024 році).

Окрім цього, США та Німеччина інвестують $1 мільярд у розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Берлін також виділить $70 мільйонів на підтримку енергосектору та зняття енергозалежності України.

Зазначається, що США під час розроблення угоди враховували думку Києва і Варшави.

Україна разом із Польщею у відповідь на цю угоду закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Київ наголошує, що рішення, які прописали в угоді, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює «Північний потік — 2».

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо «Північного потоку — 2».

ЗРАДА! Україна обурена угодою між США та Німеччиною про 'Північний потік-2' - фото 208594

Україна справедливо вважає питання трубопроводу загрозою для всієї Європи. Також Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.

  • У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу, але вірити словам Путіна - шлях до Рекла.
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Бабель
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