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Золотой глобус 2020: Все победители в телевизионных номинациях

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Золотой глобус 2020 - названы победители - фото 1
Золотой глобус 2020 - названы победители

В ночь на понедельник, 6 января, в Беверли-Хиллз прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Ее учредителем является Голливудская ассоциация иностранной прессы. Награды вручаются за успехи в кино и телевидении.

Телевизионные номинации на Золотом глобусе 2020

Лучший телевизионный сериал (драма): «Наследники», второй сезон.

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Дрянь» / Fleabag, второй сезон

Лучший мини-сериал или телефильм: «Чернобыль».

Лучший актер в драматическом телесериале: Брайан Кокс («Наследники»).

Лучшая актриса в драматическом телесериале: Оливия Колман («Корона»), третий сезон

Лучший актер в телесериале (комедия или мюзикл): Рами Юссеф («Рами»).

Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл): Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Рассел Кроу («Самый громкий голос»).

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»).

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Стеллан Скарсгард («Чернобыль»).

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Патрисия Аркетт («Притворство»).

Золотой глобус 2020: Все победители в телевизионных номинациях - фото 193884

Рассел Кроу, воплотивший образ телемонстра Роджера Айлза, на церемонию не прибыл и остался в родной Австралии, которая сейчас борется с катастрофическими последствиями от лесных пожаров.

Золотой глобус 2020 - Все победители в кинономинациях

Также отметим, что два главных статуетки взял проект канала НВО "Чернобыль", в создании этого сериала принимали участие украинские продакш-студии. Ну, и собственно, он и посвящен трагическим событиям. произошедшим на территории Украины по вине советского руководства.

Список всех претендентов на Золотой глобус 2020 в теленоминациях читайте здесь.

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Золотой Глобус 2020 Чернобыль от HBO Самый громкий голос Рассел Кроу Корона Оливия Уайлд Шоубиз Новости сериалов
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