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Золоте київське узбережжя безкоштовно перейшло у приватні руки через дії поліції Києва

09:48
Золоте дно - фото 1
Золоте дно / Схеми

Журналісти «Схем» виявили, що маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко привласнив сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони Києва. Допомогла йому в цьому - столична поліція.

Це ласі шматки – дамби і причали вздовж Дніпра, і навіть майнові права на цілий Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів.

У 2018 році киянин Костянтин Бойко заявив у поліцію, що знайшов... «загублені майнові права» на 16 гідротехнічних споруд. У відповідь, слідча поліції Києва попросила його стати «зберігачем» майнових прав на ці об’єкти.

Після чого він зареєстрував на себе ці права у реєстрі нерухомості. І частину об’єктів вже «перепродав» своїй же фірмі як приватну власність. Включно дамбою вздовж всієї Оболонської набережної у Києві. Та... майнові права на весь Оболонський острів!

Чи міг звичайний юрист провернути таку схему, діючи самостійно, без сприяння керівництва столичного Нацполу?

Журналісти «Схем» виявили зв’язки бізнесмена Бойка, які ведуть до колишнього керівника київських поліцейських – Андрія Крищенка. Саме його сьогодні призначили заступником Віталія Кличка.

Як громада втратила низку ласих прибережних об’єктів і що тепер із цим можна зробити – у новому розслідуванні «Подаровані береги».

Як 10 причалів та цілий острів відійшли в одні руки через лист Нацполу часів Крищенка:

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Киев Коррупция Схеми земля Новини Украина
Радіо Свобода
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