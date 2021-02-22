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Зняли з літака: У Борисполі затримали колишнього заступника голови Приватбанку

17:45
Топменеджера Коломойського затримали в аеропорту - фото 1
Топменеджера Коломойського затримали в аеропорту / НАБУ

Детективи НАБУ зняли з літака у аеропорту Бориспіль колишнього першого заступника голови «Приватбанку» Володимира Яценка.

«Просто зараз у Борисполі посадили літак і збираються арештувати чоловіка, який збирався втекти. Це один із топфігурантів у справі «Приватбанку», який намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності», - розповіли співрозмовники журналістів "Української правди" у правоохоронних органах.

Вранці у понеділок, 22 лютого, генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру. Колишньому заступнику голови банку готуються оголосити підозру.

Яценко у банку Коломойського був керівником корпоративного ВІП бізнесу Приватбанку.

За годину після підписання підозри щодо неключового епізоду справи, Яценко вилетів з Дніпра. НАБУ вдалося оперативно відреагувати і посадити літак у Борисполі. Колишній банкір намагався дістатися до Вени.

Там він проживав після націоналізаціії банку.

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

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ПриватБанк Игорь Коломойский НАБУ Борисполь Ирина Венедиктова Новини Украина
УП
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