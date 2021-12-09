Знайшли тіло водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році

Тіло вбитого 5 років тому Познякова знайшли поблизу траси Київ - Житомир / СБУ

Співробітники Служби безпеки знайшли тіло вбитого у 2016 році водія сервісу BlaBlaCar, який працював в одному із судів Львова, Тараса Познякова.

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що співробітники СБУ відшукали труп Познякова.

Зникнення Познякова

"Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства. Попередньо кримінальне провадження кваліфіковане за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - зазначив він.

4 квітня 2016 року мати 25-річного львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

Тарас Позняков

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль "Ауді А-6" виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

Пошук злочинців та обставини вбивства

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

Було вставновлено, що на початку 2016 року із зони АТО до Києва повернулись бійці "Правого сектору" громадянин РФ Луан Кінгісепп та громадянин України Дмитро Голуб.

Наприкінці березня 2016 року вони зареєструвались на онлайн-сервісі BlaBlaCar під вигаданими акаунтом та зареєструвалися на поїздку з Позняковим.

Згодом Кінгісепп та Голуб поїхали до Львова, звідки в авто Познякова вирушили до Києва. Того ж дня, на ділянці дороги "Житомир-Київ", між селищами Бузова та Гурівщина, Познякова було вбито пострілами з пістолету ТТ, які здійснив Кінгісепп. 4 квітня Кінгісепп та Голуб закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку.

Вбивці сховали авто в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба. Пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.

Однак згодом слідчі СБУ отримали інформацію щодо обставин вбивства Познякова та його місця поховання. До пошукових робіт була залучена важка техніка, а також застосоване спеціальне технічне обладнання Збройних сил.

Покарання вбивць

23 березня 2019 року в Києві під час святкування власного дня народження на орендованій квартирі, Кінгісепп підірвався на вибуховому пристрої та від отриманих поранень загинув.

28 травня 2019 року вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області Голуба засуджено до довічного позбавлення волі. 7 червня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила вирок щодо довічного позбавлення волі Голуба без змін.