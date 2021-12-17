Зірку серіала "Секс і місто" звинуватили у сексуальному насильстві

Кріс Нот - під звинуваченням / кадр з серіалу

Дві мешканки США заявили, що зазнали сексуального насильства з боку актора Кріса Нота, повідомляє The Hollywood Reporter, посилаючись на заяви жінок.

Обидві жінки звернулися до видання окремо один від одного із різницею у кілька місяців. THR зазначає, що вони не знайомі.

За їхніми словами, вихід серіалу «І просто так…» — сіквела «Секс і місто» — де зіграв Кріс Нот, викликали у них хворобливі спогади про події, що відбулися у Лос-Анджелесі у 2004 році та у Нью-Йорку у 2015 році.

Імена жінок не розкриваються, THR представив їх під псевдонімами Зої та Лілі.

40-річна Зої звернулася до видання у серпні. Вона розповіла, що у 2004 році, коли їй було 22 роки, вона почала працювати в Лос-Анджелесі у відомій компанії, з якою співпрацював Кріс Нот та інші знаменитості. Зої стверджує, що Нот, якому тоді було 49 років, фліртував із нею та залишав повідомлення на її голосовій пошті. Начальниця Зої сказала виданню, що бачила, як Нот та Зої розмовляють, а також чула «кокетливі» повідомлення від актора на голосовій пошті.

Якось, за словами Зої, Нот запросив її до басейну в будівлі в Західному Голлівуді, де в нього була квартира. Зої прийшла на зустріч з найкращою подругою, яка приїхала до Каліфорнії, і всі разом сиділи в джакузі. Якоїсь миті, за словами Зої та її подруги, Нот пішов у свою квартиру, щоб зателефонувати, і залишив книгу. Він попросив Зої принести книгу, а коли вона увійшла у двері його квартири, актор поцілував її, стверджує жінка. Потім, за її словами, вона сказала, що повернеться до подруги, але Нот притягнув її до себе, підвів до ліжка і зґвалтував. Жінка каже, що їй було боляче і вона кричала «Стій!», але він не зупинився, після чого вона попросила використати презерватив, «а він сміявся з неї».

Після того, що сталося, Зої помітила на своїй сорочці кров і пішла в квартиру своєї подруги, яка жила в тому ж будинку. Там уже була та подруга, з якою Зої та Нот були в джакузі. Дівчата питали у Зої, що сталося, та не відповіла. Зрештою її відвезли до лікарні, де Зої розповіла, що її зґвалтували. Її опитали двоє поліцейських, але вона не стала говорити, хто на неї апав, боячись, що їй не повірять і звільнять із роботи. Начальниця Зої сказала виданню, що Зої повідомила її про те, що сталося наступного дня.

За два роки Зої звернулася за консультацією до кризового центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. У центрі без подробиць підтвердили, що жінка туди зверталася. Після консультації, каже Зої, вона «протягом багатьох років» намагалася поховати спогади про те, що сталося.

Другу жінку, яка висунула звинувачення проти Кріса Нота, The Hollywood Reporter представив як 31-річну журналістку Лілі. Вона повідомила, що зустріла Нота у 2015 році, коли прсацювала офіціанткою у нічному клубі No. 8 у Нью-Йорку. За словами Лілі, вона була прихильницею актора з того часу, як він знявся в «Законі та порядку», а також знала його за «Секс і місто». Коли вони познайомилися, їй було 25 років, йому 60.

За словами Лілі, Кріс Нот запросив її на вечерю до ресторану Il Cantinori, де знімали один із епізодів серіалу «Секс у великому місті» (героїня серіалу Керрі Бредшоу відзначала там 35-річчя). Подруга Лілі на ім'я Алекс, з якою вони були знайомі зі школи, відмовляла її йти на зустріч із Нотом, але та її не послухала. Коли Лілі прийшла до ресторану, кухня вже закрилася, і, за її словами, вони сиділи у барі та пили вино. Лілі каже, що до закриття ресторану вона багато випила, після чого Нот запросив її до своєї квартири, розташованої неподалік, щоб спробувати його колекцію віскі.

«Я не була супер сексуально активною, не була дикою та божевільною», — каже Лілі. Зараз вона вважає "принизливим" те, що на той момент не думала, що Нот спробує переспати з нею. «Я думала: „Ми питимемо віскі і говоритимемо про його акторську кар'єру“. Це звучить так безглуздо», — вважає вона.

Лілі каже, що у квартирі вони слухали музику. Він намагався поцілувати мене. Я з побоюванням прийняла це. Він старший і виглядав старшим. Він усе намагався, намагався і намагався, і я мала сказати «ні» твердіше і піти. А потім він стягнув штани і став переді мною», - розповіла вона. Після цього, стверджує вона, він змусив її до орального сексу.

Лілі каже, що питала Нота про те, що він одружений і має дітей (актор одружений з 2012 року, на той момент у нього вже була одна дитина). «Він сказав, що шлюб – це фікція. Моногамія не справжня», - сказала Лілі. За її словами, коли вони займалися сексом, вона плакала. Коли все закінчилося, вона пішла до ванної кімнати, одягла спідницю, після чого викликала Uber. «Я почувала себе жахливо. Абсолютно опоганеною. Усі мої мрії про зустріч із зіркою, яку я любила довгі роки, були зруйновані», - розповіла вона.

Подруга Лілі Алекс повідомила, що після Лілі зателефонувала їй і сказала, що Нот «досить насильно» зайнявся з нею сексом. Алекс запропонувала повідомити про це поліцію, але Лілі відмовилася. Сама Лілі каже, що не пам'ятає, як дзвонила подрузі. Другого дня Лілі спробувала звести інцидент до мінімуму і сказала: «Я надто гостро реагую, просто забудьте про це».

Алекс стверджує, що чула голосове повідомлення, яке Кріс Нот залишив на телефоні Лілі: «Там було: „Привіт, сподіваюся, ти не сприйняла вчорашнього вечора як щось погане. Нам було весело. Просто хочу переконатися, що ти не сприйняла це неправильно. Сама Лілі пам'ятає інше повідомлення. «Він залишив голосове повідомлення зі словами: „Я добре провів час і був би дуже вдячний, якби ти не розмовляла зі своїми подругами. Якби ми могли залишити це між нами, було б чудово», - розповіла вона. Після цього Кріс Нот залишив Лілі ще кілька текстових повідомлень (їх вивчили автори THR), де пропонував їй повечеряти. Лілі відповідала дружелюбно, але невиразно. Якоїсь миті вона погодилася на вечерю, але потім все скасувала, і більше вони не бачилися.

The Hollywood Reporter звернувся до Кріса Нота за коментарем.

Ось що він відповів: «Звинувачення проти мене від людей, яких я зустрів роки, навіть десятиліття тому, категорично хибні. Ці історії могли статися 30 років тому або 30 днів тому - "ні" завжди означає "ні" - це та грань, яку я не переступав. Зустрічі проходили за обопільною згодою. Складно не ставити питання про час появи цих історій. Я не знаю точно, чому вони спливли зараз, але я впевнений: я не ґвалтував цих жінок».

Видання Deadline повідомило, що, за даними поінформованих джерел, жінка, яку THR представив як Зої, спілкувалася з поліцією Лос-Анджелеса про події 2004 року, але вона не подавала офіційної заяви щодо цього, тому поліція не розпочинала розслідування. "На даний момент розслідування не ведеться", - сказав виданню представник департаменту поліції Лос-Анджелеса Дрейк Медісон. Спочатку джерела Deadline говорили, що в останні тижні до поліції надійшла заява на Кріса Нота, що призвело до розслідування ймовірних неналежних дій актора.