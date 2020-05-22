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Журналисты нашли тайную жену министра Криклия с многомиллионным имуществом (ВИДЕО)

17:00
Владислав Криклий не вносит в е-декларацию гражданскую жену и дорогущее имущество - фото 1
Владислав Криклий не вносит в е-декларацию гражданскую жену и дорогущее имущество

Министр инфраструктуры Украины Криклив официально может считаться едва ли не нищим человеком. По крайней мере, в его е-декларации особенно дорогого имущества просто нет. Да и собственную гражданскую жену от государства он скрывает.

Журналисты проекта "Стоп коррупции" нашли некую Татьяну Декало, с которой уже десять лет находится в отношениях нынешний министр инфрастуктуры.

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Работает она вполне рядовым психологом и большими официальными доходами похвастаться не может. Другое дело - имуществом. По автомобилям, которыми в разные годы владела жена Криклия, можно с легкостью отследить его карьерные успехи.

Так, с каждым подъемом по социальному лифту Декало меняла авто на более дорогие. Сейчас она катается на элитном Mercedes GLС за 100 тысяч долларов.

Живут же они в квартире в дорогущей новостройке за 355 тысяч у.е.

Сама супруга оказалась совершенно не обученной общению с журналистами и с легкостью созналась в том, что Криклий фактически укрывает свои доходы.

- Факты того, что министр ни в одной из своих 12 деклараций не указал свою жену, а также имущество, которое фактически было нажито ими совместно, и не соответствует доходам чиновника и его супруги, были переданы в НАБУ, полицию и Нацагентство по вопросам противодействия коррупции, - заявила глава юридического отдела ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

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Владислав Криклий Коррупция НАПК НАБУ Новости Украина Е-декларирование
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