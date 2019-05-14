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Украина очень не любит геев – рейтинг

14 мая, 16:30
Украина очень не любит геев – опубликован рейтинг - фото 1
Украина очень не любит геев – опубликован рейтинг

На Западе опубликован очередной рейтинг о правах ЛГБТ в Европе. Спойлер: мы в нем не на самом лучшем месте.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные Rainbow Europe.

Согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Украина очень не любит геев – рейтинг - фото 180929

Стоит отметить, что правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

К тому же каждый год в Киеве проходят "Марши равенства". Петр Порошенко и пр. представители элиты на них пока замечены не были, хотя их приглашали.

Напомним, Международная компания Mercer составила рейтинг самых лучших городов мира. Спойлер: Киев занял в нем не самое лучшее место. Без Табу разбирается - справедливо ли это.

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ЛГБТ рейтинг Новости
Украинская правда
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