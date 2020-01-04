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Жители Каховки устроили массовый бунт у отдела полиции – ФОТО, ВИДЕО

21:38
Жители Каховки устроили массовый бунт у полиции – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Жители Каховки устроили массовый бунт у полиции – ФОТО, ВИДЕО

В Каховке Херсонской области группа местных жителей устроила акцию протеста у здания полиции с использованием горящих шин и шашек.

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Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, местные жители собрались из-за инцидента, произошедшего 1 января. В этот день 29-летний мужчина застрелил из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. За всем произошедшим наблюдал сотрудник полиции; позже он был временно отстранен от работы.

Однако эта мера пришлась не по душе жителям Каховки. Руководство НПУ попыталось уладить ситуацию, но безуспешно: протестующие принялись забрасывать здание райотдела пиротехникой и дымовыми шашками.

Жители Каховки устроили массовый бунт у отдела полиции – ФОТО, ВИДЕО - фото 193835

На место ЧП оперативно подъехали пожарные, которые принялись тушить огонь.

На данный момент улица под райотделом перекрыта силовиками. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, в харьковском метро полицейский устроил стрельбу.

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