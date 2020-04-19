Жители Донбасса с благословения УМЦ МП решили сыграть в русскую рулетку с коронавирусом

Нарушители карантина могут не спастись / Скриншот

Пасхальное богослужение в Святогорской лавре может стать эпидемиологической бомбой.

В ночь на воскресенье, 19 апреля, в Святогорской Лавре (монастырь упраздненной Украинской православной церкви Московского патриархата) в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью, проигнорировав карантин и призыв президента Владимира Зеленского оставаться дома.

Трансляцию мероприятия показывали на YouTube-канале лавры. На ролике видно, что храм был заполнен не полностью. Однако почти все люди находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию 1,5 метра. На службе находились и пожилые люди, которые входят в группу риска коронавирусной болезни COVID-19.

Маски можно заметить лишь у некоторых людей, которые были у храма на улице. Однако видно, что большинство использует маски неправильно: они либо спущены на подбородок, либо не закрывают нос.

При этом представители властей никак не воспрепятствовали нарушению карантина и предписаний.

Московские попы в Святогорской лавре решили массово заразить жителей Донбасса

Социальная дистанция - нет, не слышали

Отметим, что церкви и храмы - наиболее вероятные рассадники коронавируса. В настоящее время на карантин закрыта Киев-Печерская Лавра, где массово заболели отрицающие истинность SARS-CoV-2 монахи, что-то странное творится в Почаевской лавре - есть масса доказательств об эпидемии в стенах монастыря, однако администрация этого подразделения УПЦ МП скрывает масштабы, чем подвергает верующих и себя самих опасности.

Случай же в Святогорской лавре - вообще вопиющий. Достаточно лишь одного человека SARS-CoV-2, у которого даже может не быть симптомов, чтобы заразить всех людей в храме, а те уже потенциально могут разнести заразу далее. Учитывая, что ситуация с медициной в прифронтовой Донецкой области плачевная - это может иметь эффект эпидемиологической бомбы. И УПЦ МП сознательно идет на такую диверсию.